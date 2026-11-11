Άρης: Ο πρώτος μεταγραφικός «χάρτης» του Ιανουαρίου 

Η ομάδα εξετάζει την απόκτηση κεντρικού αμυντικού και αριστερού μπακ, ενώ η προσθήκη νέων παικτών στο ρόστερ των 32 ποδοσφαιριστών προϋποθέτει την αποχώρηση υπαρχόντων

Μπορεί το αγωνιστικό πρόγραμμα να παραμένει ιδιαίτερα απαιτητικό για τον Άρη, με έξι παιχνίδια να απομένουν μέχρι την περίοδο των Χριστουγέννων και τέσσερα από αυτά να έχουν τον χαρακτήρα ντέρμπι, ωστόσο στο παρασκήνιο έχει ήδη αρχίσει η προετοιμασία για την επόμενη μεταγραφική περίοδο.

Η αξιολόγηση του υπάρχοντος δυναμικού έχει ουσιαστικά ολοκληρώσει τον πρώτο της κύκλο, με το τεχνικό επιτελείο και τους ανθρώπους που χειρίζονται τον μεταγραφικό σχεδιασμό να έχουν σχηματίσει σαφή εικόνα για τις ανάγκες της ομάδας. Ορισμένες από αυτές, μάλιστα, είχαν εντοπιστεί ήδη από το καλοκαίρι, χωρίς τελικά να καταστεί εφικτό να αντιμετωπιστούν όλες μέσω των τότε μεταγραφικών κινήσεων.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Οι δύο βασικές εκκρεμότητες στην αμυντική γραμμή

Η μεγαλύτερη ανάγκη εντοπίζεται στο κέντρο της άμυνας, όπου ο Άρης καλείται να προσθέσει έναν ακόμη ποδοσφαιριστή. Η προσπάθεια για την απόκτηση στόπερ είχε γίνει και στο φινάλε της προηγούμενης μεταγραφικής περιόδου, με τον Τζον Σούταρ της Ρέιντζερς να αποτελεί την πρώτη επιλογή. Η συγκεκριμένη μετακίνηση δεν προχώρησε, καθώς δεν βρέθηκε κοινό σημείο επαφής στις οικονομικές απαιτήσεις του ποδοσφαιριστή και της ομάδας της Γλασκώβης.

Η περίπτωση του Σούταρ εξακολουθεί να βρίσκεται υπό εξέταση, χωρίς αυτό να σημαίνει πως ο Άρης περιορίζεται αποκλειστικά σε αυτήν. Στη σχετική λίστα προστίθενται και άλλοι υποψήφιοι, με τους ανθρώπους του συλλόγου να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο προφίλ ενός αριστεροπόδαρου κεντρικού αμυντικού.

Η απουσία του Ματάρ Τιάμ, λόγω του συνδρόμου κοιλιακών προσαγωγών, έχει επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Οι διαθέσιμες επιλογές για τις δύο θέσεις των στόπερ είναι πλέον περιορισμένες, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να έχει ουσιαστικά δύο καθαρόαιμους κεντρικούς αμυντικούς. Ο Γένσεν μπορεί να αποτελέσει μία επιπλέον λύση, ωστόσο η βασική του θέση είναι στη μεσαία γραμμή και όχι στην αμυντική τετράδα.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ανάλογη κινητικότητα αναμένεται να υπάρξει και για το αριστερό άκρο της άμυνας. Η παρουσία του Ομάρ Ρίτσαρντς δεν αρκεί για να καλύψει με ασφάλεια τη συγκεκριμένη θέση σε βάθος χρόνου, καθώς δεν υπάρχει δεύτερος ποδοσφαιριστής με αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Ο Κώστας Χαρούπας θα μπορούσε να επιστρατευτεί εφόσον προκύψει ανάγκη, αλλά περισσότερο είναι «μπάλωμα».

Το καλοκαιρινό ενδιαφέρον για τον Νόα Άλεν δεν οδήγησε τελικά σε συμφωνία, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη εκκρεμότητα να παραμένει ανοιχτή. Για τον λόγο αυτό, η αναζήτηση ενός ακόμη αριστερού μπακ αναμένεται να επανέλθει στο προσκήνιο, ώστε ο Ρίτσαρντς να αποκτήσει έναν ανταγωνιστή αλλά και η ομάδα να διαθέτει μεγαλύτερη ευελιξία στις επιλογές της.

Ενίσχυση στα άκρα με προϋπόθεση τις αποχωρήσεις

Πέρα από την αμυντική λειτουργία, στο μεταγραφικό πλάνο έχει προστεθεί και η ανάγκη για περισσότερες αξιόπιστες επιλογές στις πτέρυγες της επίθεσης. Μπορεί να υπάρχουν έξι ποδοσφαιριστές που υπολογίζονται για τις θέσεις των εξτρέμ, όμως αυτή την περίοδο οι λύσεις τις οποίες εμπιστεύεται άμεσα ο προπονητής είναι ουσιαστικά τρεις. Οι Γκαρέ, Μπρούμα και Γιαννιώτας.

Διαφήμιση

Η συγκεκριμένη παράμετρος δημιουργεί την ανάγκη για στοχευμένες παρεμβάσεις, χωρίς όμως να μπορεί να αγνοηθεί ο αριθμός των παικτών που βρίσκονται ήδη στο δυναμικό της ομάδας. Με 32 ποδοσφαιριστές στο ρόστερ, η προσθήκη νέων προσώπων προϋποθέτει την αποχώρηση κάποιων από τους υπάρχοντες.

Επομένως, η χειμερινή μεταγραφική περίοδος δεν θα αφορά αποκλειστικά την αναζήτηση νέων παικτών, αλλά και τη διαμόρφωση ενός πιο λειτουργικού συνόλου. Διοίκηση και τεχνικός διευθυντής καλούνται να βρουν τις κατάλληλες λύσεις για όσους δεν βρίσκονται στα βασικά πλάνα, με βασικό ζητούμενο οι αποδεσμεύσεις να πραγματοποιηθούν με τη μικρότερη δυνατή οικονομική επιβάρυνση.

Ο Ιανουάριος αναμένεται, συνεπώς, να αποτελέσει ένα σημαντικό διάστημα αναπροσαρμογών για τον Άρη -υπό προϋποθέσεις πάντα- καθώς οι κινήσεις που θα γίνουν θα πρέπει αφενός να καλύψουν συγκεκριμένα αγωνιστικά κενά και αφετέρου να διαμορφώσουν ένα πιο ισορροπημένο ρόστερ για τη συνέχεια της χρονιάς.