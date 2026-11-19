Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής υποστηρίζει ότι η απαγορευμένη ουσία μελδόνιο του χορηγήθηκε μέσω χαπιών από διατροφολόγο της εθνικής ομάδας χωρίς επαρκή έλεγχο ασφαλείας

Τη δική του εκδοχή για την υπόθεση ντόπινγκ που έχει θέσει την καριέρα του σε αναστολή παρουσίασε ο Μιχάιλο Μούντρικ, ρίχνοντας την ευθύνη στην Εθνική Ουκρανίας. Σε συνέντευξή του στο ουκρανικό podcast Guest of Gordon, ο ποδοσφαιριστής της Τσέλσι που αγωνίζεται ως δανεικός στη Τότεναμ, υποστήριξε ότι η απαγορευμένη ουσία μελδόνιο δεν θα μπορούσε να έχει εισέλθει στον οργανισμό του στην Αγγλία, αλλά μόνο κατά την παρουσία του στην πατρίδα του.

Ο Ουκρανός εξτρέμ περιέγραψε, επίσης, το σοκ που υπέστη όταν ενημερώθηκε για το θετικό αποτέλεσμα του ελέγχου, παραδεχόμενος ότι η είδηση τον επηρέασε έντονα. Παράλληλα, αμφισβήτησε τις διαδικασίες ασφαλείας που εφαρμόζονται στην εθνική ομάδα, αναφέροντας ότι πριν από τους αγώνες ένας διατροφολόγος μοιράζει στους ποδοσφαιριστές χάπια χωρίς, όπως υποστηρίζει, να υπάρχει επαρκής έλεγχος.

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«Ήταν σαν να πέφτω από έναν ουρανοξύστη»

Ο Μούντρικ περιέγραψε τη στιγμή που έμαθε για το θετικό δείγμα, τονίζοντας πως αρχικά δυσκολεύτηκε να πιστέψει ότι κάτι τέτοιο είχε συμβεί.

«Ήταν σαν κεραυνός εν αιθρία. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ήταν αλήθεια. Ήταν σαν να πέφτω από έναν ουρανοξύστη. Σε ένα όνειρο θα έφτανες κάποια στιγμή στο έδαφος. Στη δική μου περίπτωση, στην πραγματική ζωή, απλώς συνέχιζα να πέφτω. Με επηρέασε πάρα πολύ, κυρίως σε ψυχολογικό επίπεδο».

Όταν ρωτήθηκε αν σκέφτηκε να καταφύγει στο αλκοόλ για να διαχειριστεί την κατάσταση, απάντησε καταφατικά: «Το έκανα».

Η αναφορά στο μελδόνιο και οι κατηγορίες προς την Εθνική Ουκρανίας

Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής υποστήριξε ότι δεν γνώριζε καν την ύπαρξη του μελδονίου πριν από την υπόθεση και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ουσία δεν θα μπορούσε να έχει βρεθεί στον οργανισμό του κατά την παραμονή του στην Αγγλία.

«Δεν είχα ακούσει ποτέ για ένα φάρμακο όπως το μελδόνιο. Είναι μια ουσία που μπορείς να βρεις μόνο στην Ανατολική Ευρώπη. Δεν υπάρχει τέτοιο φάρμακο στην Αγγλία. Θα μπορούσε να έχει εισέλθει στον οργανισμό μου μόνο στην Ουκρανία».

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Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις διαδικασίες που ακολουθούνται στην εθνική ομάδα, συγκρίνοντάς τες με τα μέτρα που, όπως είπε, εφαρμόζονται στους συλλόγους.

«Η Εθνική Ουκρανίας δεν έχει απολύτως κανένα σύστημα ασφαλείας. Στους συλλόγους, όταν ταξιδεύεις για έναν εκτός έδρας αγώνα, υπάρχουν πάντα άνθρωποι υπεύθυνοι για όσα συμβαίνουν στους ορόφους του ξενοδοχείου και μέσα στην ομάδα. Υπάρχουν άνθρωποι που επιβλέπουν την κατάσταση.

Στην Εθνική Ουκρανίας έχουμε έναν διατροφολόγο, ο οποίος μας δίνει χάπια κάθε δύο ημέρες πριν από τους αγώνες. Φέρνει ένα μικρό ποτηράκι και όλοι πρέπει να πάρουμε τα χάπια που βρίσκονται μέσα».

Όταν ρωτήθηκε ευθέως αν θεωρεί υπεύθυνη την εθνική ομάδα για όσα συνέβησαν, ο Μούντρικ απάντησε: «Ναι, ακριβώς».