Η Παγκόσμια Ομοσπονδία ανακοίνωσε επίσημα πως οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 18 Μαρτίου 2027 στο Ραμπάτ του Μαρόκου, με τον Κόζο Ταζίμα να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Φιλίπ Ντιαλό

Τρεις υποψηφιότητες κατατέθηκαν τελικά για την προεδρία της FIFA, καθώς τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (18/11) ολοκληρώθηκε η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων ενόψει των εκλογών της 18ης Μαρτίου 2027, στο Ραμπάτ του Μαρόκου. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία ανακοίνωσε επίσημα ότι τη θέση θα διεκδικήσουν ο νυν πρόεδρος, Τζιάνι Ινφαντίνο, ο πρόεδρος της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Φιλίπ Ντιαλό, και ο επίτιμος πρόεδρος της Ιαπωνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Κόζο Ταζίμα.

Η υποψηφιότητα του Ινφαντίνο έρχεται σε μια περίοδο έντονων αντιδράσεων για τις επιλογές και τις πρωτοβουλίες του στην ηγεσία της FIFA. Από την άλλη πλευρά, ο Ντιαλό έχει τη στήριξη της UEFA, η οποία επιδιώκει να διαμορφώσει κοινό μέτωπο απέναντι στον νυν πρόεδρο. Στο επίκεντρο των διεργασιών βρίσκεται και ο Ταζίμα, καθώς έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Γάλλο υποψήφιο.

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Οι αντιδράσεις για την εμπορική πρωτοβουλία του Ινφαντίνο

Ο Ινφαντίνο βρίσκεται αντιμέτωπος με σημαντικές αντιδράσεις, ιδιαίτερα μετά την προσπάθειά του τον περασμένο Ιούλιο να προχωρήσει στη δημιουργία μιας νέας εμπορικής εταιρείας. Το σχέδιο προέβλεπε τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών και τη μεταφορά σε αυτήν δικαιωμάτων που συνδέονται με μεγάλες διοργανώσεις της FIFA, όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία τελικά δεν προχώρησε, προκαλώντας ωστόσο αντιδράσεις σε διεθνές επίπεδο και ενισχύοντας τις πιέσεις προς τον Ελβετό παράγοντα. Παρά τις εκκλήσεις για αποχώρησή του, ο ίδιος εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι διαθέτει ισχυρή πλειοψηφία μεταξύ των εθνικών ομοσπονδιών-μελών της FIFA.

Η UEFA στηρίζει τον Ντιαλό – Ανοιχτή σε συνεργασία η Ιαπωνία

Από την πλευρά του, ο Φιλίπ Ντιαλό έχει εξασφαλίσει τη στήριξη της UEFA, η οποία έχει ξεκινήσει προσπάθεια για να αμφισβητήσει την παραμονή του Ινφαντίνο στην προεδρία. Στόχος είναι να υπάρξει συντονισμός με άλλες ομοσπονδίες και να διαμορφωθεί μια κοινή υποψηφιότητα απέναντι στον νυν πρόεδρο.

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Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση του τρίτου υποψηφίου, Κόζο Ταζίμα. Ο Ιάπωνας παράγοντας έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί με τον Ντιαλό, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεννόησης μεταξύ των δύο πλευρών.

Μάλιστα, ο πρόεδρος της γαλλικής ομοσπονδίας είχε απευθύνει δημόσιο κάλεσμα συνεργασίας προς τον Ταζίμα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Παρίσι, δύο ημέρες πριν από την ολοκλήρωση της προθεσμίας. Ο Ιάπωνας έχει διατελέσει μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της FIFA και η στάση του αναμένεται να έχει σημασία στις διεργασίες που θα ακολουθήσουν μέχρι την εκλογική διαδικασία.