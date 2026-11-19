Υπό 24ωρη τεχνολογική επιτήρηση βρίσκεται το κλειστό τμήμα της οδού Σπετσών στην Κυψέλη, με εξειδικευμένα κλιμάκια μηχανικών να παρακολουθούν λεπτό προς λεπτό τη συμπεριφορά των πολυκατοικιών που παρουσίασαν φθορές και μετατοπίσεις εξαιτίας των υπόγειων εργασιών για τη διάνοιξη της νέας Γραμμής 4 του Μετρό.

Με τη βοήθεια συστημάτων μέτρησης κορυφαίας ακρίβειας, οι αρχές επιχειρούν να θωρακίσουν την περιοχή και να προλάβουν τυχόν περαιτέρω καθιζήσεις, την ώρα που οι κάτοικοι εκφράζουν έντονη ανησυχία για τη στατική επάρκεια των σπιτιών τους.

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Πώς λειτουργεί το ρομποτικό «μάτι» που σκανάρει τις προσόψεις

Στην καρδιά αυτής της ιδιότυπης επιχείρησης βρίσκεται ένας υπερσύγχρονος ρομποτικός γεωδαιτικός σταθμός, τον οποίο οι τεχνικοί αποκαλούν απλουστευτικά «τρισδιάστατο σκάνερ». Πρόκειται για το σύστημα Robotic Total Station Trimble S9, ένα όργανο που υπολογίζει συνεχώς τη θέση προκαθορισμένων σημείων στον χώρο, ανιχνεύοντας οριζόντιες ή κάθετες αποκλίσεις με ακρίβεια ενός μόλις χιλιοστού.

Για να επιτύχει αυτό το επίπεδο ακρίβειας, ο σταθμός συνεργάζεται με ειδικά ανακλαστικά πρίσματα που έχουν τοποθετηθεί σε πορτοκαλί βάσεις κατά μήκος των προσόψεων των κτιρίων. Το ρομποτικό σύστημα περιστρέφεται αυτόματα καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, «κλειδώνει» διαδοχικά σε κάθε πρίσμα και εκπέμπει μια δέσμη λέιζερ. Μέσω της αντανάκλασης του φωτός, το λογισμικό υπολογίζει ακαριαία τον χρόνο επιστροφής και τις γωνίες στόχευσης. Σε περίπτωση που καταγραφεί έστω και η ελάχιστη ύποπτη μετακίνηση, το σύστημα αποστέλλει αυτόματα σήμα κινδύνου (alert) στα κινητά τηλέφωνα των υπεύθυνων μηχανικών, οι οποίοι σπεύδουν για επιτόπιους χειροκίνητους ελέγχους.

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Κατεπείγουσες «ενέσεις» τσιμέντου

Παράλληλα με την ψηφιακή παρακολούθηση, στο υπέδαφος της οδού Σπετσών πραγματοποιείται ένας πραγματικός αγώνας δρόμου με τεχνικές παρεμβάσεις. Εξειδικευμένα συνεργεία εκτελούν κατεπείγουσες εργασίες, διοχετεύοντας στοχευμένα «ενέσεις» σκυροδέματος και τσιμέντου σε διάφορα βάθη και κλίσεις. Οι εγχύσεις αυτές φτάνουν σε μεγάλο βάθος, περνώντας κάτω από τα δίκτυα οπτικών ινών και τους κεντρικούς αγωγούς της ΕΥΔΑΠ, με σκοπό τη σταδιακή θωράκιση και σταθεροποίηση του εδάφους.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση κρίνεται απολύτως αναγκαία, καθώς μόνο μέσω της ενίσχυσης του εδάφους θα καταστεί εφικτή η ασφαλής διέλευση και απομάκρυνση του μετροπόντικα από το κρίσιμο αυτό σημείο. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η φάση, αναμένεται να ξεκινήσουν οι οριστικές εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών στις επηρεαζόμενες πολυκατοικίες. Οι αυτοψίες συνεχίζονται εντατικά, με επίκεντρο το κτίριο της οδού Σπετσών 92-94, υπό την επίβλεψη πραγματογνωμόνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) και τη συνδρομή Βρετανού εμπειρογνώμονα με ειδίκευση στη διάνοιξη σηράγγων.

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Αντιδράσεις από τους κατοίκους

Η ένταση και η έκταση των παρεμβάσεων, ωστόσο, δεν καθησυχάζουν τους κατοίκους της Κυψέλης, οι οποίοι θεωρούν ότι τα μέτρα αυτά αποδεικνύουν το μέγεθος του κινδύνου. Μιλώντας στο Orange Press Agency, εκπρόσωποι της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Κυψέλης ζήτησαν τη διενέργεια ολοκληρωμένων μελετών στατικής επάρκειας για το σύνολο των 20 πολυκατοικιών που έχουν τεθεί υπό εξέταση.

«Σε ένα κτίριο το οποίο δεν θα υπάρχει κίνδυνος, δεν παρεμβαίνεις» υπογράμμισε με νόημα ο Χρήστος Ρόκας, τονίζοντας ότι η επικινδυνότητα δεν περιορίζεται σε ένα μόνο σημείο. Από την πλευρά του, ο Αλέξανδρος Κουτρουλάρης συμπλήρωσε χαρακτηριστικά: «Στατική ενίσχυση σε ένα κτίριο κάνεις όταν έχεις ζήτημα στατικότητας, αλλιώς δεν κάνεις καμία ενίσχυση».

Η απαίτηση της τοπικής κοινωνίας για διαφάνεια και πλήρη τεχνική τεκμηρίωση παραμένει επιτακτική, καθώς η αγωνία για την ασφάλεια των ιδιοκτησιών τους κορυφώνεται.