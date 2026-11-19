Η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ σχολίασε καυστικά την εθνικιστική παρέμβαση στην ιστοσελίδα της και ανακοίνωσε πως θα αγωνιστεί κόντρα στη Γαλατασαράι φορώντας τη γαλάζια της εμφάνιση

Καυστική τοποθέτηση για την εθνικιστική παρέμβαση Τούρκων χάκερ στην επίσημη ιστοσελίδα της έκανε η ΑΕΚ.

Επίσημη θέση για την κυβερνο-επίθεση που δέχτηκε από τους Τούρκους χάκερ πήρε η ΑΕΚ.



Η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ σχολίασε καυστικά τη συγκεκριμένη κίνηση και προανήγγειλε ότι θ’ αγωνιστεί απέναντι στη Γαλατασαράι με τη φανέλα που παραπέμπει στα ελληνικά χρώματα.

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Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Όπως είναι γνωστό, χθες το βράδυ η επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΑΕΚ δέχθηκε θρασύδειλη επίθεση από Τούρκους χάκερς με προκλητικό και ακραία εθνικιστικό περιεχόμενο.



Η ΑΕΚ έχει Ιστορία, Αρχές και ξεκάθαρη αντίληψη για το αθλητικό πνεύμα, άρρηκτα συνδεδεμένα με το Ευ Αγωνίζεσθαι και την Ελληνική Φιλοξενία, και δεν πρόκειται να παρεκκλίνει από αυτά.



Η ΑΕΚ αποφάσισε να παραταχθεί στο παιχνίδι με την Γαλατασαράι με τη γαλάζια της εμφάνιση».

