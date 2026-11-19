Ο Λάρι Ποϊντέξτερ υπήρξε γνώριμο πρόσωπο της αμερικανικής τηλεόρασης, με την καλλιτεχνική του πορεία να εκτείνεται σε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες και να περιλαμβάνει σχεδόν 200 συμμετοχές σε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 66 ετών άφησε ο βετεράνος ηθοποιός του Χόλιγουντ Λάρι Ποϊντέξτερ (Larry Poindexter), λίγες μόλις ημέρες αφότου παρασύρθηκε από αυτοκίνητο σε τροχαίο ατύχημα στην Καλιφόρνια.

Ο ηθοποιός, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός από τη συμμετοχή του στη δημοφιλή αμερικανική τηλεοπτική σειρά «Days of Our Lives», πέθανε αιφνιδίως την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, ενώ νοσηλευόταν σε νοσοκομείο, έχοντας υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς από τη σύγκρουση.

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Σύμφωνα με δημοσίευμα του Deadline, το τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, όταν ο Ποϊντέξτερ φέρεται να διέσχιζε δρόμο κοντά στο σπίτι του, στο Studio City της Καλιφόρνια, προκειμένου να αγοράσει φαγητό, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από διερχόμενο αυτοκίνητο.

Ο 66χρονος παρέμεινε στο νοσοκομείο για τεσσεράμισι ημέρες και επρόκειτο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση την Τετάρτη, καθώς είχε υποστεί κατάγματα στα πλευρά. Ωστόσο, άφησε απροσδόκητα την τελευταία του πνοή το πρωί της ίδιας ημέρας, πριν προλάβει να πραγματοποιηθεί η επέμβαση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του τροχαίου ή τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Μια καριέρα τεσσάρων δεκαετιών με σχεδόν 200 παραγωγές

Ο Λάρι Ποϊντέξτερ υπήρξε γνώριμο πρόσωπο της αμερικανικής τηλεόρασης, με την καλλιτεχνική του πορεία να εκτείνεται σε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες και να περιλαμβάνει σχεδόν 200 συμμετοχές σε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές.

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Έγινε ιδιαίτερα γνωστός μέσα από τη σαπουνόπερα του NBC «Days of Our Lives», στην οποία υποδύθηκε δύο διαφορετικούς χαρακτήρες σε διάστημα περίπου 30 ετών. Η πρώτη του εμφάνιση στη σειρά έγινε το 1984, στον ρόλο του Μπεν Γουέλς, ενώ επέστρεψε το 2014, ενσαρκώνοντας τον πατέρα Λούις, ρόλο που κράτησε έως το 2018.

Το 2005 συμμετείχε σε 12 επεισόδια της σειράς «General Hospital», υποδυόμενος τον δρ Άσερ Τόμας, ενώ είχε εμφανιστεί και σε 23 επεισόδια της σειράς «Santa Barbara».

Σημαντική ήταν και η παρουσία του σε άλλες τηλεοπτικές παραγωγές, όπως τα «JAG», «Friends», «NCIS», «Will & Grace», «CSI», «How I Met Your Mother», «Scandal», «Bones», «Supernatural», «Hawaii Five-0», «The Rookie» και «9-1-1».

Στη μεγάλη οθόνη ξεχώρισε μέσα από την ταινία δράσης «S.W.A.T.» του 2003, όπου υποδύθηκε τον αρχηγό της αστυνομίας του Λος Άντζελες, Τομ Φούλερ, έχοντας στο πλευρό του τους Σάμιουελ Λ. Τζάκσον και Κόλιν Φάρελ. Αργότερα επέστρεψε στο ίδιο κινηματογραφικό σύμπαν μέσα από την τηλεοπτική μεταφορά της ιστορίας, ενσαρκώνοντας τον λοχία Μπόιερ.

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Η πιο πρόσφατη τηλεοπτική του εμφάνιση ήταν στην τέταρτη σεζόν της σειράς του Netflix «The Lincoln Lawyer», νωρίτερα μέσα στο 2026.

Η μουσική, το θέατρο και οι πρώτες εμφανίσεις

Ο Λάρι Ποϊντέξτερ γεννήθηκε το 1959 στο Ντάλας του Τέξας και μεγάλωσε σε οικογένεια με έντονη καλλιτεχνική παρουσία. Ο πατέρας του, H.R. Poindexter, ήταν βραβευμένος με Tony σχεδιαστής φωτισμού και σκηνικών, ενώ η μητέρα του, Sue Ann Erdman, ήταν τραγουδίστρια όπερας.

Έκανε το τηλεοπτικό του ντεμπούτο το 1982 και έναν χρόνο αργότερα εξασφάλισε ρόλο στην τηλεταινία «Thursday’s Child», στην οποία πρωταγωνιστούσε ο Ρομπ Λόου.

Όπως είχε διηγηθεί ο ίδιος στην προσωπική του ιστοσελίδα, η είσοδός του στην υποκριτική έγινε σχεδόν τυχαία, όταν εργαζόταν ως βοηθός παραγωγής. Όπως θυμόταν, μια γυναίκα τον πλησίασε ξαφνικά και τον ρώτησε αν ήταν ηθοποιός. Εκείνος απάντησε καταφατικά και, δύο εβδομάδες αργότερα, πέρασε από οντισιόν για έναν ρόλο στην ίδια παραγωγή, τον οποίο τελικά κέρδισε.

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Πέρα από την υποκριτική, ασχολήθηκε ενεργά και με τη μουσική, καθώς τη δεκαετία του 1990 ήταν επικεφαλής του alternative country συγκροτήματος «The High Lonesome», το οποίο κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Feel Free To Do So» το 1995.

Παράλληλα, είχε σημαντική παρουσία στο θέατρο, ενώ συμμετείχε στην ανάπτυξη και την παραγωγή του μιούζικαλ του Broadway «The Cher Show», το οποίο απέσπασε δύο βραβεία Tony το 2019.

Τα συγκινητικά μηνύματα μετά τον θάνατό του

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση σε φίλους, συνεργάτες και θαυμαστές του, οι οποίοι τον αποχαιρετούν με θερμά λόγια, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον χαρακτήρα και την καλοσύνη του.

«Ο Λάρι ήταν ένας από τους πιο ευγενικούς και αξιοπρεπείς ανθρώπους. Πάντα ταλαντούχος και προσιτός. Είμαι συντετριμμένος που τον χάσαμε. Ήταν ένας από τους καλύτερους. Πολλή αγάπη στην οικογένειά του», έγραψε ένας από τους ανθρώπους που τον αποχαιρέτησαν.