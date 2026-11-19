Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι η Μόσχα δεν επιθυμεί τη συνέχιση των εχθροπραξιών, επιμένοντας ωστόσο ότι η ευθύνη για την επόμενη κίνηση ανήκει στο Κίεβο

Σε υψηλούς τόνους και με σαφείς αιχμές προς την Ουκρανία και την Ευρώπη εμφανίστηκε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά την ολοκλήρωση της τριμερούς συνάντησης με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Σι Τζινπίνγκ στη Σενζέν της Κίνας.

Ο Ρώσος πρόεδρος εμφανίστηκε ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα των συνομιλιών, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης του τριμερούς σχήματος, ενώ επανέλαβε τις θέσεις της Μόσχας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, θέτοντας παράλληλα όρους για οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία.

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«Κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί στη συνέχεια – μόνο ο Κύριος γνωρίζει», ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας το στίγμα των δηλώσεών του μετά τη σύνοδο.

Ο Πούτιν χαρακτήρισε αξιοσημείωτη εξέλιξη τη δυνατότητα συνέχισης των τριμερών επαφών μεταξύ Ρωσίας, Κίνας και ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας ότι μια τέτοια συνάντηση δεν γίνεται για λόγους εντυπωσιασμού, αλλά προϋποθέτει ουσιαστική διπλωματική εργασία. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι το συγκεκριμένο σχήμα δεν αποσκοπεί στην επίτευξη ευρύτερων γεωπολιτικών στόχων ούτε πρόκειται να συνεδριάζει σε τακτική βάση.

Πούτιν: Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο της Ουκρανίας – Αιχμές κατά του Κιέβου και της Ευρώπης

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι η Μόσχα δεν επιθυμεί τη συνέχιση των εχθροπραξιών, επιμένοντας ωστόσο ότι η ευθύνη για την επόμενη κίνηση ανήκει στο Κίεβο.

Ο Πούτιν δήλωσε επίσης ότι: «Η Ρωσία δεν έχει καμία απολύτως επιθυμία να συνεχίσει την ένοπλη σύγκρουση στην Ουκρανία, ωστόσο η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο της Ουκρανίας».

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Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ουκρανική ηγεσία δεν επιδιώκει την ειρήνη, καθώς μια συμφωνία θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκλογές και, κατά τον ίδιο, σε απώλεια της εξουσίας. Ισχυρίστηκε ακόμη ότι η διατήρηση της σημερινής κατάστασης εξυπηρετεί την ουκρανική κυβέρνηση, καθώς συνδέεται με τη συνέχιση της δυτικής οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας.

Ο Πούτιν αποκάλυψε ότι οι ΗΠΑ είχαν προτείνει συμβιβασμούς για την επίλυση της σύγκρουσης, τους οποίους η Ρωσία είχε αποδεχθεί κατά τη συνάντηση στο Άνκορατζ το καλοκαίρι του 2025. Όπως ανέφερε, το βασικό ερώτημα πλέον είναι εάν η Ουκρανία και οι ευρωπαϊκές χώρες είναι διατεθειμένες να αποδεχθούν τους συγκεκριμένους όρους.

Εκτίμησε, μάλιστα, ότι Κίεβο και Ευρώπη ενδέχεται τελικά να αναγκαστούν να συμφωνήσουν σε συμβιβασμούς, προκειμένου να αποφύγουν τις συνέπειες μιας περαιτέρω επιδείνωσης της κατάστασης.

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Αναφερόμενος στις απαιτήσεις της Μόσχας για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, υποστήριξε ότι είναι «απολύτως θεμιτές», παρότι, όπως είπε, δεν έχουν ακόμη διατυπωθεί με εξαντλητική λεπτομέρεια.

Ιδιαίτερα κατηγορηματικός εμφανίστηκε απέναντι στο ενδεχόμενο στρατιωτικής συνεργασίας της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνοντας ότι η Ρωσία δεν μπορεί να αποδεχθεί μια τέτοια εξέλιξη, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής ανάπτυξης ευρωπαϊκών στρατευμάτων σε ουκρανικό έδαφος.

Ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στη Διάσκεψη της Γιάλτας το 1945, υποστηρίζοντας ότι εκεί δεν έγινε διαμοιρασμός του κόσμου, αλλά αναγνώριση των πραγματικοτήτων που είχαν διαμορφωθεί μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Κατά την άποψή του, ανάλογη αναγνώριση των σημερινών γεωπολιτικών δεδομένων θα είναι απαραίτητη και για την επίλυση των σύγχρονων συγκρούσεων.

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Οι θέσεις της Μόσχας για το Ντονμπάς και τη Γέφυρα της Κριμαίας

Ο Πούτιν επανέλαβε ότι η Ρωσία επιδιώκει, όπως υποστήριξε, μια μακροπρόθεσμη ειρηνευτική διευθέτηση στην Ουκρανία, κατηγορώντας παράλληλα τις ουκρανικές αρχές ότι δεν επιθυμούν τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Ισχυρίστηκε ότι η Μόσχα είχε προσπαθήσει επί οκτώ χρόνια να επιλύσει ειρηνικά τη σύγκρουση, ενώ κατηγόρησε τις ουκρανικές αρχές που ανέλαβαν μετά το 2014 ότι ξεκίνησαν πολεμικές επιχειρήσεις στις περιοχές που δεν αναγνώριζαν την εξουσία τους.

Αναφερόμενος στο Ντονμπάς, διερωτήθηκε ποιο νόημα θα είχε για την Ουκρανία να διατηρήσει τον έλεγχο του εναπομείναντος τμήματος της περιοχής, εφόσον, όπως υποστήριξε, δεν θα μπορούσε να το υπερασπιστεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Σχετικά με τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η Ουκρανία έπληξε ρωσικά πλοία και ότι η Μόσχα απάντησε με μεγαλύτερη ένταση.

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Για τη Γέφυρα της Κριμαίας υποστήριξε ότι αποτελεί υποδομή αποκλειστικά πολιτικής χρήσης και ότι εδώ και καιρό δεν χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πετρελαίου ή πυρομαχικών. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι θα αποκατασταθεί.

Τι συζητήθηκε στην τριμερή με Τραμπ και Σι

Σύμφωνα με τον Πούτιν, στις συνομιλίες με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ τέθηκαν ζητήματα διεθνούς ασφάλειας, μεταρρύθμισης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων.

Χαρακτήρισε τη συζήτηση ιδιαίτερα ειλικρινή, σημειώνοντας ότι έδωσε τη δυνατότητα στις τρεις πλευρές να κατανοήσουν καλύτερα τις θέσεις η μία της άλλης.

Ειδική αναφορά έκανε στον Σι Τζινπίνγκ, τον οποίο ευχαρίστησε για τη διοργάνωση της συνάντησης, αποδίδοντάς του καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και ουσιαστικού διαλόγου.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η διεθνής ασφάλεια εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις σχέσεις και τις αποφάσεις της Ρωσίας, των ΗΠΑ και της Κίνας.

Για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι δεν αμφιβάλλει για την επιθυμία του να συμβάλει στην επίλυση διεθνών συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου στην Ουκρανία. Εξέφρασε, επίσης, την εκτίμηση ότι ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει ειλικρινά τη βελτίωση των διμερών σχέσεων με τη Ρωσία σε διάφορους τομείς.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η επίτευξη οριστικών συμφωνιών μεταξύ των δύο χωρών δεν είναι πάντοτε εύκολη, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η σημερινή διάθεση για συνεργασία θα διατηρηθεί.

Από την πλευρά του, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο βρέθηκε επίσης στο στόχαστρο της κριτικής του, καθώς ο Πούτιν υποστήριξε ότι υπερβαίνει την εντολή του και εκδίδει αποφάσεις με νομικά ελαττώματα.

Τεχνητή νοημοσύνη και πυρηνική ενέργεια: Τα πλεονεκτήματα που επικαλείται η Ρωσία

Στις δηλώσεις του ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρθηκε και στην τεχνολογική ανάπτυξη, με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και την πυρηνική ενέργεια.

Υποστήριξε ότι η Ρωσία διαθέτει την απαραίτητη ηλεκτρική ενέργεια για την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, γεγονός που, όπως είπε, αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη χώρα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η εξέλιξη των νευρωνικών δικτύων δημιουργεί σημαντικές δυνατότητες, αλλά συνοδεύεται και από νέες απειλές.

Ως ένα ακόμη πλεονέκτημα της Ρωσίας παρουσίασε την τεχνογνωσία της στις πυρηνικές τεχνολογίες και την ειρηνική χρήση της ατομικής ενέργειας.

Το εναλλακτικό «Νόμπελ Ειρήνης» που πρότεινε για τον Τραμπ

Ο Πούτιν αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο απονομής ενός εναλλακτικού βραβείου ειρήνης στον Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι η Ρωσία διαθέτει δική της επιτροπή, η οποία απονέμει σχετικά βραβεία.

Η πρότασή του ήρθε στο πλαίσιο των αναφορών του στην επιθυμία του Αμερικανού προέδρου να τιμηθεί με το Νόμπελ Ειρήνης.

«Δεν γνωρίζω αν το Νόμπελ Ειρήνης έχει τόσο μεγάλη αξία σήμερα», δήλωσε και πρόσθεσε ότι έχουν υπάρξει περιπτώσεις κατά τις οποίες οι σχετικές αποφάσεις επηρεάστηκαν από πολιτικά κριτήρια.

«Κανείς δεν περίμενε ότι θα εξελισσόταν τόσο καλά» – Τι είπε στον Σι Τζινπίνγκ

Νωρίτερα, κατά την αποχώρησή του από τη συνάντηση, ο Βλαντίμιρ Πούτιν ευχαρίστησε προσωπικά τον Κινέζο πρόεδρο για τη διοργάνωση της τριμερούς συνόδου.

«Σας ευχαριστώ θερμά για τη διοργάνωση… Πιστεύω ότι κανείς δεν περίμενε πως όλα θα εξελίσσονταν τόσο καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά στον Σι Τζινπίνγκ, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιοποίησε το Κρεμλίνο.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου, Γιούρι Ουσακόφ, είχε προηγουμένως περιγράψει ως καλό το κλίμα των συνομιλιών

Ο ίδιος είχε επισημάνει, πάντως, ότι είναι ακόμη πρόωρο να εξαχθούν συμπεράσματα για το μέλλον του συγκεκριμένου τριμερούς σχήματος, δηλαδή για το εάν οι συναντήσεις μεταξύ των ηγετών της Ρωσίας, της Κίνας και των ΗΠΑ θα αποκτήσουν συνέχεια.

Η σύνοδος χαρακτηρίστηκε ιστορική, καθώς αποτέλεσε την πρώτη συνάντηση αυτού του είδους μεταξύ των ηγετών των τριών χωρών.