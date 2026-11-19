Το εργοστάσιο της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στη Θεσσαλονίκη αναδείχθηκε το 2023 και το 2025 ως το καλύτερο της Heineken στην Ευρώπη, ανάμεσα σε 52 παραγωγικές μονάδες

Πώς ένα εργοστάσιο έχει συνδέσει την πορεία του με την οικονομική και κοινωνική ζωή της Θεσσαλονίκης.

Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη με μακρά βιομηχανική ιστορία. Μια περιοχή όπου η παραγωγή, η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία συνδέονται με τους ανθρώπους που συμβάλλουν στην οικονομική της ανάπτυξη. Και παρότι το παραγωγικό της τοπίο έχει αλλάξει σημαντικά μέσα στις δεκαετίες, υπάρχουν επιχειρήσεις που εξακολουθούν να αποτελούν σταθερό κομμάτι της οικονομικής και κοινωνικής της ζωής.

Μία από αυτές είναι η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, με παρουσία πέντε δεκαετιών στη Θεσσαλονίκη. Από το 1975, όταν ξεκίνησε τη λειτουργία του το εργοστάσιό της, μέχρι σήμερα, η παραγωγική μονάδα έχει εξελιχθεί σημαντικά, συμβαδίζοντας με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις σύγχρονες απαιτήσεις του κλάδου.

Ωστόσο, η σημασία της παρουσίας της εταιρείας στην περιοχή δεν περιορίζεται σε όσα παράγονται μέσα στο εργοστάσιο. Εκτείνεται στους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτό, στους παραγωγούς ελληνικού κριθαριού, στις επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζεται, αλλά και στις πρωτοβουλίες που αναπτύσσει για την τοπική κοινωνία και το περιβάλλον.

Η διαχρονική παρουσία, αλλά και το σημερινό αποτύπωμα της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στη Θεσσαλονίκη, βρέθηκαν στο επίκεντρο ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στις 10 Νοεμβρίου στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της επιχειρηματικής κοινότητας.

Από τον πλούτο της ελληνικής γης στη σύγχρονη παραγωγή

Πώς μεταφράζεται, όμως, στην πράξη αυτή η παρουσία; Σήμερα, το εργοστάσιο της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στη Θεσσαλονίκη διαθέτει τρεις γραμμές συσκευασίας, για φιάλες, κουτιά και βαρέλια, καθώς και βυνοποιείο με ετήσια δυναμικότητα 28.000 τόνων βύνης. Το βυνοποιείο τροφοδοτείται με 100% ελληνικό κριθάρι από περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, συνδέοντας άμεσα τη βιομηχανική παραγωγή με τον πρωτογενή τομέα και το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας της εταιρείας.

Στις εγκαταστάσεις παράγεται, μεταξύ άλλων, η μπίρα Νύμφη, ενώ από το 2025 ξεκίνησε και η παραγωγή και εμφιάλωση της σειράς premium mixer ΤΣΙΚΙ. Μάλιστα, η τεχνογνωσία και η αποδοτικότητα της μονάδας έχουν αναγνωριστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς το εργοστάσιο αναδείχθηκε το 2023 και το 2025 ως το καλύτερο της Heineken στην Ευρώπη, ανάμεσα σε 52 παραγωγικές μονάδες.

Οι άνθρωποι πίσω από την παραγωγή

Πίσω από τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τις γραμμές παραγωγής βρίσκονται οι άνθρωποι που διασφαλίζουν την καθημερινή λειτουργία του εργοστασίου. Στη μονάδα της Θεσσαλονίκης απασχολούνται 180 εργαζόμενοι, από τους περίπου 800 που εργάζονται συνολικά στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία σε όλη την Ελλάδα.

Επικεφαλής της ομάδας βρίσκεται η Μαίρη Κολλίγρη, Διευθύντρια του εργοστασίου, η οποία έχει την ευθύνη της λειτουργίας της μονάδας. Η παρουσία της σε μια θέση υψηλής διοικητικής ευθύνης αναδεικνύει παράλληλα μια σημαντική διάσταση της σύγχρονης βιομηχανίας: τη συμμετοχή των γυναικών σε ηγετικούς ρόλους, σε έναν κλάδο όπου παραδοσιακά η εκπροσώπησή τους ήταν περιορισμένη.

Ανοίγοντας δρόμους για ένα βιώσιμο μοντέλο παραγωγής

Η εξέλιξη του εργοστασίου δεν αφορά μόνο την παραγωγική του δυναμικότητα, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιεί τους διαθέσιμους πόρους. Στο πλαίσιο της στρατηγικής βιωσιμότητας της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, υλοποιούνται παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής και υδατικής αποδοτικότητας, όπως το έργο ηλιακής θερμικής ενέργειας και η εγκατάσταση υβριδικού λέβητα.

Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται και η αξιοποίηση στη Θεσσαλονίκη του πρώτου ηλεκτρικού βαρέος οχήματος διανομής 19 τόνων στον κλάδο των ταχυκίνητων καταναλωτικών αγαθών στην Ελλάδα.

Η προσπάθεια, ωστόσο, δεν σταματά στις εγκαταστάσεις. Μέσα από τη συνεργασία με τη μη κυβερνητική οργάνωση Odyssea και το πρόγραμμα Green Academy, άνθρωποι από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες αποκτούν κατάρτιση σε «πράσινα» επαγγέλματα και υποστήριξη για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Ένα οικονομικό αποτύπωμα που ξεπερνά τα όρια του εργοστασίου

Η παρουσία της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στη Θεσσαλονίκη αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης δραστηριότητας που συνδέει την εταιρεία με χιλιάδες επιχειρήσεις, συνεργάτες και επαγγελματίες σε ολόκληρη τη χώρα. Το δίκτυό της περιλαμβάνει 4.350 προμηθευτές, 1.450 χονδρεμπόρους και περίπου 110.000 καταστήματα, ενώ τα προϊόντα της εξάγονται σε 41 χώρες.

Το μέγεθος αυτής της δραστηριότητας αποτυπώνεται και στη μελέτη οικονομικού και κοινωνικού αντίκτυπου της EY για το 2024. Σύμφωνα με τα ευρήματά της, η συνολική προστιθέμενη αξία που συνδέεται με τη δραστηριότητα της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στην ελληνική οικονομία ανέρχεται σε 763 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική δραστηριότητά της υποστηρίζει περίπου 37.000 άμεσες, έμμεσες και επαγόμενες θέσεις εργασίας.

Πέρα από τους αριθμούς, η διαδρομή του εργοστασίου στη Θεσσαλονίκη αναδεικνύει τη σημασία της άρρηκτης σύνδεσης μιας παραγωγικής μονάδας με τον τόπο στον οποίο δραστηριοποιείται. Μια σχέση που ξεκίνησε το 1975 και συνεχίζει να εξελίσσεται μέσα από την παραγωγή, τις συνεργασίες, την τεχνογνωσία και τους ανθρώπους της περιοχής.