Οι Αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση των συσκευών επικαλούμενες «λόγους ασφαλείας», κίνηση που χαρακτηρίστηκε ασυνήθιστη, αμέσως μετά την απογείωση από το αεροδρόμιο της Σεντζέν στην Κίνα

Την Πέμπτη (19/11), ο Λευκός Οίκος προέβη στην κατάσχεση των συσκευών κινητής τηλεφωνίας των δημοσιογράφων που επέβαιναν στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One. Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγες ώρες μετά την αναχώρηση του αεροσκάφους από την Κίνα, με την κίνηση να αιτιολογείται από τις Αρχές επικαλούμενες «λόγους ασφαλείας», χαρακτηριζόμενη παράλληλα ως ιδιαίτερα ασυνήθιστη.

Οι δηλώσεις και το παρασκήνιο

«Μας έχουν πάρει τα τηλέφωνα αυτή τη στιγμή για λόγους ασφαλείας», ανέφερε ο εκπρόσωπος του δημοσιογραφικού «pool», ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την ενημέρωση των μέσων ενημέρωσης που δεν βρίσκονταν στην αποστολή. Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Σεντζέν μετά τις 18:45 τοπική ώρα (12:45 ώρα Ελλάδας), αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τριμερούς συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η Τζάκι Χέινριχ, δημοσιογράφος του Fox News και πρόεδρος της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, επισήμανε μέσω ανάρτησής της στο X πως κατά την προηγούμενη επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στην Κίνα τον Μάιο, δεν είχε εφαρμοστεί αντίστοιχο μέτρο.

Καθώς ο Τραμπ προγραμματίζεται να επιστρέψει απευθείας στις ΗΠΑ, η συγκεκριμένη ενέργεια ενδεχομένως να παραπέμπει σε εξελίξεις που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Υπενθυμίζεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αναφερθεί επανειλημμένα, κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στην Ασία, στο ενδεχόμενο συνάντησής του με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν.