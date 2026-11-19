Η ίδια αρνείται τις ναζιστικές συμπάθειες υποστηρίζοντας ότι «ίσα που» γνώριζε το κόμμα, ενώ έγγραφα την εμφανίζουν ως υπηρεσιακή επικεφαλής του στην πόλη Holstebro

Η Kirsten Schwalbe ανακηρύχθηκε τον περασμένο μήνα το γηραιότερο πρόσωπο στη Δανία, σε ηλικία 112 ετών και 218 ημερών. Ωστόσο, μόλις δύο ημέρες μετά την κατάκτηση του τίτλου, ήρθαν στο φως στοιχεία για μια σκοτεινή πτυχή της ζωής της, καθώς αποκαλύφθηκε πως υπήρξε επιδραστικό μέλος του ναζιστικού κόμματος της χώρας.

Τα αρχεία καταδεικνύουν ότι το 1941, σε ηλικία 27 ετών, η κ. Schwalbe εντάχθηκε στο Εθνικοσοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Δανίας (DNSAP), το κύριο ναζιστικό κόμμα της χώρας, το οποίο ήταν εμπνευσμένο από το αντίστοιχο γερμανικό κόμμα του Χίτλερ. Η αποκάλυψη αυτή προέκυψε λίγο αφότου η ίδια βρέθηκε στο προσκήνιο τον Οκτώβριο, ξεπερνώντας το ρεκόρ μακροζωίας της Karla Lindholm Jensen, η οποία απεβίωσε το 2020 σε ηλικία 112 ετών και 217 ημερών.

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Η αμφισβήτηση και οι αποκαλύψεις

Η κ. Schwalbe αμφισβήτησε τα ευρήματα και αρνήθηκε ότι είχε ποτέ ναζιστικές συμπάθειες, δηλώνοντας στο δανέζικο μέσο TV Midwest ότι «ίσα που» γνώριζε τι πρέσβευε το κόμμα. «Ο σύζυγός μου με ρώτησε και του είπα ότι δεν με ένοιαζε. Η πολιτική δεν με ενδιέφερε καθόλου, οπότε απλώς έκανα ό,τι πίστευε εκείνος ότι έπρεπε να κάνω», ισχυρίστηκε τον Οκτώβριο. Η ίδια έχει δηλώσει μεταγενέστερα ότι μετανιώνει που «δεν έκανε την έρευνά της» τότε, παρόλο που ο εκλιπών σύζυγός της, Laurits Wilhelm, φέρεται να κατείχε επίσης ηγετική θέση στο κόμμα.

Έγγραφα που ήρθαν στο φως από τα Εθνικά Αρχεία της Δανίας δείχνουν ότι η κ. Schwalbe φέρεται να ήταν η υπηρεσιακή επικεφαλής του κόμματος στην πόλη Holstebro από τον Αύγουστο του 1943 έως τον Ιούλιο του 1944, ενώ τοπικές αναφορές τη θέλουν να ηγούνταν και της τοπικής γυναικείας οργάνωσης. Ο Δανός ιστορικός Claus Bundgaard Christensen σημείωσε ότι δεν υπάρχει «καμία αμφιβολία» πως η κ. Schwalbe ήταν μία από τους «επιφανείς ναζιστές» της περιοχής της εκείνη την περίοδο.

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Η αντίδραση και το ιστορικό πλαίσιο

Το παρελθόν της κ. Schwalbe αποκαλύφθηκε από την εφημερίδα Kristeligt Dagblad, έναν μήνα μετά τη δημοσίευση της βιογραφίας της. Οι εκδόσεις Gyldendal και οι συγγραφείς ανέφεραν ότι δεν γνώριζαν το παρελθόν της, υποσχόμενοι περαιτέρω έρευνα. Παρά τη μεταμέλεια, η κ. Schwalbe θεωρεί «άδικο» να αντιμετωπίζει κριτική για πράξεις οκτώ δεκαετιών πριν, προσθέτοντας ότι τότε οι γυναίκες δεν ασχολούνταν με τέτοια ζητήματα. Η οικογένειά της ανέφερε στα τοπικά μέσα ότι η ίδια είναι «βαθιά επηρεασμένη από την κάλυψη των μέσων ενημέρωσης».

Το DNSAP, το οποίο ιδρύθηκε το 1930, υπήρξε το μεγαλύτερο φασιστικό κίνημα της χώρας κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, συνεργαζόμενο ενεργά με τις δυνάμεις κατοχής μετά την εισβολή του 1940, προτού διαλυθεί με την απελευθέρωση της χώρας τον Μάιο του 1945.