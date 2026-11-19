Η κατάθεση της μητέρας της Μουρτζούκου προκάλεσε έντονη συναισθηματική φόρτιση στην αίθουσα, καθώς η ίδια ξεκαθάρισε πως ζητά να τιμωρηθεί όποιος αποδειχθεί ότι ευθύνεται για τους θανάτους των παιδιών

Με την κατάθεση της Πόπης Αναγνωστοπούλου, μητέρας της Ειρήνης Μουρτζούκου, ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 17:00 η σημερινή συνεδρίαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Πατρών, στο πλαίσιο της δίκης για τον θάνατο τριών βρεφών.

Η κατάθεση της μητέρας της κατηγορουμένης προκάλεσε έντονη συναισθηματική φόρτιση στην αίθουσα, καθώς η ίδια ξεκαθάρισε πως ζητά να τιμωρηθεί όποιος αποδειχθεί ότι ευθύνεται για τους θανάτους των παιδιών, ακόμη κι αν αυτός είναι η ίδια της η κόρη.

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«Οποιοσδήποτε κι αν είναι. Η Ειρήνη, οι ιατροδικαστές, οποιοσδήποτε είναι υπεύθυνος να καταδικαστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, απαντώντας σε ερώτηση της προέδρου του δικαστηρίου σχετικά με τη στάση της απέναντι στην υπόθεση και την απόφασή της να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Τα λόγια της μητέρας της προκάλεσαν την αντίδραση της Ειρήνης Μουρτζούκου, η οποία ξέσπασε σε κλάματα μέσα στη δικαστική αίθουσα. Ο συνήγορος υπεράσπισής της ζήτησε ολιγόλεπτη διακοπή, προκειμένου να ηρεμήσει η κατηγορούμενη, με το δικαστήριο να διακόπτει τη διαδικασία για περίπου δέκα λεπτά.

Μετά την επανέναρξη της συνεδρίασης, η εξέταση της μάρτυρος συνεχίστηκε, με την εισαγγελέα να θέτει ερωτήματα για το εάν η ίδια είχε υποψιαστεί πιθανή εμπλοκή της κόρης της στους θανάτους των βρεφών και εάν είχε κάνει κάτι για να αποτρέψει ενδεχόμενο κίνδυνο.

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Η Πόπη Αναγνωστοπούλου υποστήριξε ότι οι ιατροδικαστικές εκθέσεις της περιόδου εκείνης δεν απέδιδαν τους θανάτους σε εγκληματική ενέργεια, ενώ ανέφερε πως είχε εκφράσει τις υποψίες της και στις αστυνομικές αρχές.

Η αναφορά στο σύνδρομο Noonan και η επόμενη δικάσιμος

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας έγινε επίσης αναφορά στο γεγονός ότι η 26χρονη κατηγορούμενη πάσχει από σύνδρομο Noonan, μια συγγενή γενετική διαταραχή που μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη και τη λειτουργία διαφόρων οργάνων και συστημάτων του οργανισμού.

Παράλληλα, το δικαστήριο ζήτησε να καταθέσει ο Ιωάννης Μουρτζούκος, ο οποίος έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Ωστόσο, η κατηγορούμενη αντιτίθεται στην παρουσία του στη διαδικασία, καθώς αμφισβητεί ότι είναι ο βιολογικός της πατέρας.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 3 Δεκεμβρίου, οπότε και αναμένεται να υπάρξει συνέχεια στην εξέταση των μαρτύρων.