Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Τραμπ συνδυάζει απειλές για κλιμάκωση εναντίον του Ιράν με δηλώσεις που αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο χαλάρωσης των εχθροπραξιών

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «δουν τι θα γίνει» στη σύγκρουσή τους με το Ιράν μετά την 1η Ιανουαρίου του 2027, χωρίς να διευκρινίσει τη σημασία αυτής της ημερομηνίας.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Τραμπ συνδυάζει απειλές για κλιμάκωση εναντίον του Ιράν με δηλώσεις που αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο χαλάρωσης των εχθροπραξιών. Οι δύο πλευρές παραμένουν σε αντιπαράθεση σχετικά με τις προσπάθειες επίλυσης της σύγκρουσης.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Σε συνέντευξή του στο Fox News, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Κίνα, ο Τραμπ ανέφερε ότι: «Έρχεται μια νέα χρονιά, και λοιπόν θα δούμε τι θα γίνει μετά την 1η Ιανουαρίου. Αλλά είναι κακοί». Οι δηλώσεις αυτές μεταδόθηκαν την Πέμπτη.

Τα σχόλια του Αμερικανού προέδρου έγιναν με αφορμή ερώτηση για ρεπορτάζ του CNN, σύμφωνα με το οποίο το Ιράν σχεδιάζει να πυροδοτήσει μια «βρώμικη βόμβα» στην Ουάσιγκτον. Μια τέτοια βόμβα χρησιμοποιεί συμβατικά εκρηκτικά για να διασπείρει ραδιενεργό υλικό.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος φάνηκε να υποβαθμίζει την απειλή, λέγοντας «δεν νομίζω» όταν ρωτήθηκε αν οι κάτοικοι της πρωτεύουσας πρέπει να ανησυχούν. Ωστόσο, σημείωσε πως υπάρχουν ενδείξεις ότι το Ιράν «επιδιώκει να αποκτήσει βιολογικά ή χημικά όπλα», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Συμπλήρωσε επίσης ότι:«υπάρχει ένδειξη ότι το Ιράν επιδιώκει [να αποκτήσει] αέρια, επιδιώκει [να αποκτήσει] βιολογικά [όπλα], επειδή τους κλείσαμε την πόρτα με τα πυρηνικά. Τα πυρηνικά είναι πολύ σκληρότερα. Και επιδιώκουν αέριο και… βιολογικά όπλα δεν είναι ωραίο και άλλα πράγματα».

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο. Εκπρόσωπος του υπουργείου είχε χαρακτηρίσει την Τρίτη το δημοσίευμα του CNN «αβάσιμο».

Το Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες δυτικές χώρες κατηγορούν εδώ και χρόνια το Ιράν ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ισχυρισμό που η Τεχεράνη απορρίπτει. Η καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν αποτέλεσε έναν από τους λόγους που επικαλέστηκε ο Τραμπ για να δικαιολογήσει τα πλήγματα εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο, σε συνεργασία με το Ισραήλ.

Σύμφωνα με δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους, το Ισραήλ διαβίβασε στις ΗΠΑ πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών τις τελευταίες δύο εβδομάδες, σχετικά με ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης χημικών όπλων.

Ο επικεφαλής της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ Ρόμαν Γκόφμαν, επισκέφθηκε τις ΗΠΑ και σύμφωνα με το Reuters τάχθηκε υπέρ της επανάληψης των κοινών αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων κατά του Ιράν.

Σε ερώτηση για το ρεπορτάζ του CNN, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι δεν θεωρεί ότι υπάρχει επικείμενη απειλή εναντίον της πρωτεύουσας των ΗΠΑ.