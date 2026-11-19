Η μετοχή της Anthropic αναμένεται να ξεκινήσει τη διαπραγμάτευσή της στα 105 δολάρια, καταγράφοντας άνοδο 26,5% σε σχέση με την τιμή διάθεσης των 83 δολαρίων κατά τη δημόσια εγγραφή (IPO)

Σε μία από τις μεγαλύτερες εισαγωγές εταιρείας στην ιστορία των χρηματιστηρίων εξελίσσεται η είσοδος της Anthropic στο Nasdaq, με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης που δημιούργησε το chatbot Claude να οδεύει προς αποτίμηση-μαμούθ ύψους 1,9 τρισ. δολαρίων.

Η μετοχή της Anthropic αναμένεται να ξεκινήσει τη διαπραγμάτευσή της στα 105 δολάρια, καταγράφοντας άνοδο 26,5% σε σχέση με την τιμή διάθεσης των 83 δολαρίων κατά τη δημόσια εγγραφή (IPO), ξεπερνώντας ακόμη και την αντίστοιχη έκδοση μετοχών της SpaceX τον περασμένο Ιούνιο.

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Η εισαγωγή της εταιρείας στη Wall Street, σε συνδυασμό με την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Nvidia την περασμένη Τρίτη (17/11), θεωρείται ότι σηματοδοτεί την επιτυχή υπέρβαση δύο κρίσιμων δοκιμασιών για τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης μέσα στην ίδια εβδομάδα.

Η ισχυρή ζήτηση για τις μετοχές της Anthropic, παρά το ευρύτερο κύμα πιέσεων στις τεχνολογικές μετοχές, δημιουργεί προσδοκίες για την πορεία ενός κλάδου στον οποίο ο αρχικός ενθουσιασμός των επενδυτών έχει αρχίσει να υποχωρεί τις τελευταίες εβδομάδες.

«Αντιμετώπισα ολόκληρη αυτή την εβδομάδα ως ένα δημοψήφισμα για την τεχνητή νοημοσύνη. Η Nvidia μάς έδωσε μια εικόνα για την ανάπτυξη των υποδομών και η Anthropic πρόκειται να αποτυπώσει την επενδυτική διάθεση για την επόμενη γενιά εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε πριν από την έναρξη της διαπραγμάτευσης ο Τζέικ Μπίχαν, επικεφαλής κεφαλαιαγορών της Direxion.

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Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη, έχει προκαλέσει προειδοποιήσεις για δυνητικά καταστροφικές συνέπειες, ενώ θεωρείται ότι συνέβαλε και στην ενίσχυση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, με φόντο τις αντιδράσεις για την επέκταση των κέντρων δεδομένων.

Ωστόσο, οι επενδυτές που μέχρι πρότινος στήριζαν με ενθουσιασμό την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης εμφανίζονται πλέον πιο επιφυλακτικοί. Οι ανησυχίες επικεντρώνονται στα τεράστια ποσά που απαιτούνται για την ανάπτυξη του κλάδου, αλλά και στα αυξανόμενα επίπεδα δανεισμού, με το ερώτημα να είναι κατά πόσο οι μελλοντικές αποδόσεις θα δικαιολογήσουν τις σημερινές επενδύσεις.

Ενδεικτικό της ανάγκης εξασφάλισης πρόσθετης χρηματοδότησης είναι ότι και η ίδια η Anthropic έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο προσφυγής στις αγορές χρέους.

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«Ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα αποκτήσουμε επενδυτική βαθμίδα. Το χρέος είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας και θα θέλαμε να το αξιοποιήσουμε σε κάποια φάση», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ντάριο Αμοντέι, σε συνέντευξή του στο CNBC.

Η Anthropic γίνεται το σημείο αναφοράς για τον κλάδο της AI

Ως η πρώτη εταιρεία προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης που εισάγεται στο χρηματιστήριο, η Anthropic αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για ολόκληρο τον κλάδο. Την ίδια ώρα, η ανταγωνίστριά της OpenAI φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο εισαγωγής της στο χρηματιστήριο το 2027.

Η Anthropic διέθεσε 980 εκατομμύρια μετοχές προς 83 δολάρια η καθεμία, τιμολογώντας τελικά την IPO πάνω από το αρχικό εύρος των 70 έως 78 δολαρίων που είχε ανακοινώσει κατά την έναρξη της προώθησης της δημόσιας εγγραφής.

Τα έσοδα από την IPO θα μπορούσαν να φτάσουν έως και τα 93,5 δισ. δολάρια, εφόσον οι ανάδοχοι της έκδοσης ασκήσουν πλήρως το δικαίωμα αγοράς πρόσθετων μετοχών.

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Με την προσθήκη των 26 δισ. δολαρίων που συγκεντρώθηκαν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, το συνολικό ποσό ξεπερνά ήδη τα 107 δισ. δολάρια. Στους επενδυτές της ιδιωτικής τοποθέτησης περιλαμβάνονται οι AMD, Broadcom, Alphabet μέσω της Google, Micron, Microsoft, Nvidia και TSMC.

«Μέρος της ζήτησης ενδέχεται απλώς να αντανακλά τον φόβο των επενδυτών ότι θα χάσουν μια σπάνια ευκαιρία να αποκτήσουν συμμετοχή σε μια κορυφαία εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, ακόμη και αν η μακροπρόθεσμη κερδοφορία της παραμένει αβέβαιη», εκτιμά ο Λούκας Μιλμπάουερ, συνεργάτης της IPOX.

Παράλληλα, σύμφωνα με εκτιμήσεις της εταιρείας Intropic, η ζήτηση από παθητικά επενδυτικά κεφάλαια που ακολουθούν χρηματιστηριακούς δείκτες θα μπορούσε να οδηγήσει στην αγορά έως και του 30% των μετοχών της Anthropic που διατέθηκαν, μέχρι το τέλος του έτους.

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Με την αποτίμησή της, η Anthropic εισέρχεται επίσης στην κατηγορία των εταιρειών αξίας άνω του 1 τρισ. δολαρίων, δίπλα σε κολοσσούς όπως η Microsoft, η Apple και η Nvidia.

Η συμφωνία αναμένεται να αποφέρει στους αναδόχους της έκδοσης, με επικεφαλής τις Goldman Sachs και Morgan Stanley, προμήθειες ύψους 550 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με σχετική κανονιστική κατάθεση.

«Χρυσή» μπίζνα για τους συνιδρυτές – Μετοχές αξίας 150 δισ. δολαρίων

Η χρηματιστηριακή είσοδος της Anthropic αναμένεται να δημιουργήσει χιλιάδες νέους εκατομμυριούχους και μια μικρή ομάδα δισεκατομμυριούχων, αν και η πορεία της μετοχής τις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης ενδέχεται να παρουσιάσει έντονες διακυμάνσεις.

Με βάση την τιμή της δημόσιας εγγραφής, ο διευθύνων σύμβουλος Ντάριο Αμοντέι και οι έξι συνιδρυτές της εταιρείας, οι οποίοι κατέχουν συνολικά περίπου το 10% της Anthropic, διαθέτουν μετοχές αξίας σχεδόν 150 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters βάσει των στοιχείων της σχετικής κατάθεσης.

Η εισαγωγή αναμένεται, ευρύτερα, να δημιουργήσει ένα νέο κύμα πλούτου στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, με οφέλη για εργαζομένους διαφορετικών βαθμίδων, από τους πρώτους ερευνητές και μηχανικούς μέχρι το διοικητικό προσωπικό.

Οι αμφιβολίες για τη «φούσκα» της τεχνητής νοημοσύνης

Παρά την εντυπωσιακή αποτίμηση, εντείνονται διεθνώς οι συζητήσεις για το κατά πόσο η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει αρχίσει να αποκτά χαρακτηριστικά χρηματιστηριακής φούσκας. Οικονομολόγοι, επικεφαλής επιχειρήσεων και πολιτικοί εμφανίζονται διχασμένοι ως προς τη βιωσιμότητα της σημερινής ανάπτυξης.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι περίπλοκες συμφωνίες κυκλικής χρηματοδότησης μεταξύ εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, κατασκευαστών μικροτσίπ, παρόχων υπηρεσιών cloud και επενδυτών. Το γεγονός ότι σημαντικό μέρος των κεφαλαίων κινείται μέσα στο ίδιο επιχειρηματικό οικοσύστημα δημιουργεί ερωτήματα για το πόσο πραγματική και βιώσιμη είναι η ανάπτυξη του κλάδου.

Μέχρι στιγμής, η ταχύτατη ανάπτυξη της Anthropic έχει διαψεύσει αρκετές από αυτές τις ανησυχίες. Ωστόσο, ορισμένοι επενδυτές δηλώνουν ότι προτιμούν να περιμένουν να υποχωρήσει ο αρχικός ενθουσιασμός πριν τοποθετηθούν στη μετοχή.

«Η Anthropic είναι μια εταιρεία που βασίζεται ουσιαστικά σε ένα μόνο προϊόν. Κάποιοι τη συγκρίνουν με την Amazon, η οποία επίσης παρέμεινε ζημιογόνα για αρκετά χρόνια. Όμως η Anthropic δεν θα έχει αυτή την πολυτέλεια», δήλωσε ο Μπιλ Γκούντερσον, εταίρος της GCG Advisory Partners. «Πρέπει να φτάσουν σύντομα στην κερδοφορία», πρόσθεσε.

Την ίδια στιγμή, η Anthropic έχει ήδη δεσμεύσεις για υπολογιστική ισχύ ύψους σχεδόν 900 δισ. δολαρίων με συνεργάτες όπως η Amazon και η Google της Alphabet. Το στοιχείο αυτό αναδεικνύει τον βαθμό στον οποίο η ταχύτατη ανάπτυξή της εξαρτάται από την εξασφάλιση τεράστιων υπολογιστικών πόρων για τα επόμενα χρόνια, μέρος των οποίων στηρίζεται σε χρηματοδοτήσεις που δεν ελέγχει άμεσα η ίδια η εταιρεία.

Οι επενδυτές αναμένεται να παρακολουθούν στενά την είσοδο της Anthropic στο Nasdaq και την πορεία της μετοχής της, καθώς αναλυτές εκτιμούν ότι θα αποτελέσει βαρόμετρο για το σύνολο των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Παράλληλα, η εταιρεία θα κληθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ταχεία ανάπτυξη και στις αυξανόμενες πιέσεις για επιβράδυνση της εξέλιξης των προηγμένων μοντέλων AI. Στο ενημερωτικό δελτίο της δημόσιας εγγραφής, η Anthropic προειδοποίησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παρουσιάσει απρόβλεπτη συμπεριφορά και να εξελιχθεί ταχύτερα από τους μηχανισμούς εποπτείας και ελέγχου που έχουν δημιουργηθεί για αυτήν.