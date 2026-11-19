Απομένει πλέον η έγκριση της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Πολωνίας, η οποία σύμφωνα με τα διεθνή οικονομικά ΜΜΕ αναμένεται πριν από το τέλος Νοεμβρίου

Ιστορική συμφωνία μεταξύ της ιταλικής τράπεζας και της γερμανικής κυβέρνησης ανοίγει τον δρόμο για μία από τις μεγαλύτερες τραπεζικές εξαγορές στην Ευρώπη – Η Φρανκφούρτη διατηρεί την έδρα και το Βερολίνο ετοιμάζεται να αποχωρήσει από το μετοχικό κεφάλαιο.

Ένα από τα σημαντικότερα τραπεζικά εγχειρήματα των τελευταίων ετών στην Ευρώπη βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωσή του. Η ιταλική UniCredit κατέληξε σε συμφωνία με τη γερμανική κυβέρνηση για την εξαγορά της Commerzbank, ξεπερνώντας το μεγαλύτερο πολιτικό εμπόδιο σε μια διαδικασία που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο Βερολίνο.

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Η συμφωνία αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς το γερμανικό Δημόσιο εξακολουθεί να κατέχει το 12,7% της Commerzbank και είχε εκφράσει επανειλημμένα την αντίθεσή του στην απόκτηση του ελέγχου της από την ιταλική τράπεζα. Ο ίδιος ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είχε χαρακτηρίσει την πρόταση «εχθρική εξαγορά», υποστηρίζοντας ότι το προσφερόμενο τίμημα δεν ανταποκρινόταν στην πραγματική αξία του γερμανικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

Η αλλαγή στάσης του Βερολίνου έρχεται λίγες ημέρες μετά την έγκριση της συναλλαγής από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σύμφωνα με τα διεθνή οικονομικά ΜΜΕ, απομένει πλέον η έγκριση της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Πολωνίας, η οποία αναμένεται πριν από το τέλος Νοεμβρίου.

Εφόσον ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες, θα επιβεβαιωθεί το χρονοδιάγραμμα που είχε παρουσιάσει ο διευθύνων σύμβουλος της UniCredit, Αντρέα Ορσέλ, προβλέποντας την ολοκλήρωση της εξαγοράς εντός του τελευταίου τριμήνου του 2026 και την επιχειρησιακή ενοποίηση των δραστηριοτήτων μέσα στο 2027.

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Καθοριστικό στοιχείο της συμφωνίας είναι οι δεσμεύσεις που ανέλαβε η UniCredit για τη διατήρηση της γερμανικής ταυτότητας της Commerzbank. Η έδρα της θα παραμείνει στη Φρανκφούρτη, ενώ η τράπεζα θα εξακολουθήσει να λειτουργεί ως ξεχωριστή θυγατρική, με δική της νομική υπόσταση και δυνατότητα ανεξάρτητης λήψης αποφάσεων.

Παράλληλα, προβλέπεται η διατήρηση της χρηματιστηριακής παρουσίας της Commerzbank και της οντότητας που θα προκύψει από τη συγχώνευση των γερμανικών δραστηριοτήτων. Η ιταλική πλευρά δεσμεύθηκε επίσης να ενισχύσει τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, να πραγματοποιήσει επαρκείς κεφαλαιακές επενδύσεις στη γερμανική αγορά και να αποφύγει εκτεταμένες περικοπές προσωπικού.

Από την πλευρά της, η γερμανική κυβέρνηση συμφώνησε να παραιτηθεί από το δικαίωμα διορισμού εκπροσώπων στο Εποπτικό Συμβούλιο της τράπεζας, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο για την πώληση της συμμετοχής της.

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Ο Αντρέα Ορσέλ ευχαρίστησε προσωπικά τον Γερμανό υπουργό Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ για τη συνεργασία του, χαρακτηρίζοντας τη συμβολή του καθοριστική για την επίτευξη της συμφωνίας. Υπογράμμισε επίσης ότι οι δεσμευτικές αρχές που συμφωνήθηκαν δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια γρήγορη, ομαλή και ξεκάθαρη μετάβαση.

Η εξέλιξη έχει ευρύτερη σημασία για το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, καθώς ενισχύει τις προοπτικές διασυνοριακών συγχωνεύσεων σε μια αγορά που παραμένει κατακερματισμένη σε εθνικό επίπεδο.

Για την Ελλάδα, όπου η UniCredit έχει ήδη αποκτήσει στρατηγική παρουσία μέσω της συμμετοχής της στην Alpha Bank, η ενδεχόμενη ολοκλήρωση της εξαγοράς αναδεικνύει τη δημιουργία ενός ακόμη ισχυρότερου ευρωπαϊκού τραπεζικού ομίλου, με δραστηριότητες που εκτείνονται από τη Μεσόγειο έως την Κεντρική Ευρώπη.

Η τελική ολοκλήρωση της συμφωνίας θα αποτελέσει σημαντική επιτυχία για τον Ορσέλ, ο οποίος επιδιώκει να μετατρέψει τη UniCredit σε έναν από τους κυρίαρχους τραπεζικούς ομίλους της ευρωπαϊκής αγοράς.