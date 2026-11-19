Η είδηση της κυβερνοεπίθεσης στην JPMorgan Chase έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά από εκτεταμένα τεχνικά προβλήματα που επηρέασαν τις ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες μεγάλων αμερικανικών τραπεζών

Νέα σοβαρή παραβίαση ασφαλείας ανακοίνωσε η JPMorgan Chase, τη μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ, καθώς χάκερ κατάφεραν να υποκλέψουν ευαίσθητα δεδομένα χιλιάδων πελατών της.

Το περιστατικό έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά από εκτεταμένα τεχνικά προβλήματα που επηρέασαν τις ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες μεγάλων αμερικανικών τραπεζών.

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Σύμφωνα με ανακοίνωση της JPMorgan Chase την Πέμπτη, η ομάδα κυβερνοεγκλήματος n0n, που χρησιμοποιεί λογισμικό εκβιασμού (ransomware), δημοσιοποίησε στοιχεία περίπου 16.000 πελατών της τράπεζας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμοί τηλεφώνου και κωδικοί λογαριασμών.

Όπως διευκρίνισε η τράπεζα σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, οι χάκερ δεν παραβίασαν απευθείας τα δικά της συστήματα, αλλά έβαλαν στο στόχαστρο εξωτερικούς συνεργάτες και προμηθευτές που παρέχουν υπηρεσίες στην JPMorgan Chase.

Οι επιθέσεις μέσω τρίτων συνεργατών αποτελούν επαναλαμβανόμενη μέθοδο για τις ομάδες κυβερνοεγκλήματος. Μάλιστα, νωρίτερα μέσα στην ίδια εβδομάδα, περίπου 180 μεγάλες ιστοσελίδες είχαν δεχθεί επίθεση, με κακόβουλο λογισμικό να ενσωματώνεται στις σελίδες τους.

Στο στόχαστρο πελάτες με περιουσία άνω των 10 εκατ. δολαρίων

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Τα δεδομένα που διέρρευσαν φαίνεται να συνδέονται με το πρόγραμμα Reserve της τράπεζας, το οποίο αφορά μια αποκλειστική πιστωτική κάρτα Visa, διαθέσιμη μόνο κατόπιν πρόσκλησης.

Πρόκειται για υπηρεσία που απευθύνεται σε ιδιαίτερα εύπορους πελάτες, οι οποίοι συνήθως διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία άνω των 10 εκατομμυρίων δολαρίων υπό τη διαχείριση της τράπεζας.

Το νέο περιστατικό σημειώνεται λίγα 24ωρα μετά από τεχνικό πρόβλημα στην JPMorgan Chase, το οποίο προκάλεσε καθυστερήσεις στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής και επηρέασε πελάτες αρκετών μεγάλων τραπεζών στις ΗΠΑ.

Η τράπεζα, πάντως, ξεκαθάρισε ότι τα δύο περιστατικά δεν συνδέονται μεταξύ τους.

«Δεν υπάρχει καμία σύνδεση με τη διακοπή υπηρεσιών που αντιμετώπισαν ορισμένοι πελάτες νωρίτερα αυτή την εβδομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της.