Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν προανάκριση προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε εμπλοκή άλλου οχήματος ή αν ο οδηγός της μηχανής έχασε μόνος του τον έλεγχο

Τη ζωή τους έχασαν δύο άνδρες, ηλικίας 60 ετών, σε θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (19/11) στην Κερατέα.

Το δυστύχημα συνέβη στη λεωφόρο Λαυρίου, κοντά στον Άγιο Ταξιάρχη, όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν οι δύο άνδρες εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρο.

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Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο ασθενοφόρα και μία μηχανή ταχείας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τους επαναφέρουν, ωστόσο τα τραύματα που έφεραν ήταν βαρύτατα και οι δύο 60χρονοι υπέκυψαν.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν προανάκριση προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε εμπλοκή άλλου οχήματος ή αν ο οδηγός της μηχανής έχασε μόνος του τον έλεγχο.