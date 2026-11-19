Η προανακριτική έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας του Αερολιμένα έχει οδηγήσει μέχρι στιγμής στην εξιχνίαση 19 υποθέσεων κλοπών και τεσσάρων περιπτώσεων απάτης

Στη σύλληψη ενός 42χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών/Γ.Α.Δ.Α., ο οποίος κατηγορείται για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για απάτη με υπολογιστή κατ’ εξακολούθηση.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη τις πρωινές ώρες της περασμένης Τρίτης, 17 Νοεμβρίου 2026, αμέσως αφότου αφαίρεσε τσάντα που περιείχε χρηματικό ποσό από επιβάτη εντός του αεροδρομίου.

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Η μέθοδος της εξαπάτησης

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο κατηγορούμενος μετέβαινε συστηματικά στον Αερολιμένα Αθηνών με μέσα μαζικής μεταφοράς, δίχως να διαθέτει εισιτήριο για ταξίδι. Εκεί, προσποιούμενος τον άνθρωπο με μειωμένη όραση, προσέγγιζε ανυποψίαστους επιβάτες και τους αφαιρούσε τσάντες με χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα.

Κατά τη διάρκεια έρευνας στο δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμενε, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος κλοπιμαίων, μεταξύ των οποίων έγγραφα, τραπεζικές κάρτες, κινητά τηλέφωνα, τάμπλετ, πορτοφόλια, τσάντες, καθώς και κοσμήματα και ρολόγια.

Πρόσφατη αποφυλάκιση και δράση

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός πως ο 42χρονος είχε αποφυλακιστεί από Σωφρονιστικό Κατάστημα μόλις τρεις ημέρες πριν διαπράξει την πρώτη κλοπή, ενώ έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές για πληθώρα αδικημάτων στο παρελθόν.

Η προανακριτική έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας του Αερολιμένα έχει οδηγήσει μέχρι στιγμής στην εξιχνίαση 19 υποθέσεων κλοπών και τεσσάρων περιπτώσεων απάτης, μέσω ανέπαφων συναλλαγών με τις κλεμμένες κάρτες. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.