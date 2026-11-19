Η ΚΑΕ Ολυμπιακός άσκησε δύο πρόσθετες παρεμβάσεις στο Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών για να διασφαλίσει το κύρος του 5ου τελικού της 13ης Ιουνίου 2026

Η νεότερη ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, όσον αφορά στον πέμπτο τελικό της Stoiximan GBL απέναντι στον Παναθηναϊκό. Όσα αναφέρει για την παρέμβασή του στον ΑΣΕΑΔ.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση ξεκαθαρίζοντας ότι έκανε δύο νέες παρεμβάσεις στο ΑΣΕΑΔ, σε ότι έχει να κάνει με την προσφυγή του Παναθηναϊκού για τον πέμπτο τελικό της Stoiximan GBL που έγινε πέρυσι στο ΣΕΦ, στις 13 Ιουνίου.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι «ερυθρόλευκοι», η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ζήτησε την ακύρωση του περσινού πέμπτου τελικού της Stoiximan GBL, προσβάλλοντας τον ορισμό των διαιτητών και του Β΄ Τεχνικού Παρατηρητή.

Οι Πειραιώτες επισημαίνουν ότι οι αντίπαλοι είχαν κάνει το ίδιο και για τον πρώτο τελικό, αλλά το ΑΣΕΑΔ απέρριψε την προσφυγή τους με την υπ’ αριθ. 67/22.10.2026 απόφασή του.

Η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός άσκησε σήμερα (19/11) δύο πρόσθετες παρεμβάσεις ενώπιον του Ανώτατου Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ), για να διασφαλίσει το κύρος του 5ου τελικού της 13ης Ιουνίου 2026.

Την ακύρωση του αγώνα αυτού ζήτησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, προσβάλλοντας τον ορισμό των διαιτητών και του Β΄ Τεχνικού Παρατηρητή, προκειμένου να δικαιολογήσει την ήττα που υπέστη.

Δυστυχώς, δεν είναι η πρώτη φορά που προσφεύγει σε τέτοιου είδους τακτικές. Το ίδιο ακριβώς είχε επιχειρήσει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός και για τον 1ο τελικό της 3ης Ιουνίου 2026, με προσφυγή που το ΑΣΕΑΔ απέρριψε με την υπ’ αριθ. 67/22.10.2026 απόφασή του.

Επισημαίνεται ότι η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δεν είχε ποτέ υποβάλει καμία αίτηση εξαίρεσης για κανέναν από τους αξιωματούχους των αγώνων. Αντίθετα, περίμενε την έκβαση των αγώνων, ώστε μετέπειτα να ζητήσει την ακύρωσή τους «στα χαρτιά».