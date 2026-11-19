Στα τέλη Νοεμβρίου οι μέτοχοι της διοργάνωσης θα αποφασίσουν μέσω ψηφοφορίας για το πλαίσιο των αδειών franchise και τις ομάδες που θα ενταχθούν στο νέο μοντέλο

Η επιβεβαίωση του CEO της Euroleague Τσους Μπουένο για την πιθανή συμμετοχή του ΠΑΟΚ στη διοργάνωση

Ο Τσους Μπουένο έδωσε το «παρών» στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Μανρέσα στην Καταλονία (Πέμπτη 18/11) και προχώρησε σε αποκαλύψεις με αφορμή την επικείμενη είσοδο του Δικέφαλου στη Euroleague.

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Αναλυτικά ο CEO της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης φιλοξενήθηκε σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό της Καταλονίας και απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τα franchises και τις άδειες που θα δοθούν και πότε θα γίνει ψηφοφορία προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Ο Μπουένο έδωσε το στίγμα των επόμενων κινήσεων της EuroLeague, αποκαλύπτοντας πως στα τέλη Νοεμβρίου οι μέτοχοι της διοργάνωσης θα κληθούν να αποφασίσουν μέσω ψηφοφορίας το πλαίσιο χορήγησης των αδειών franchise, αλλά και τις ομάδες που θα εξασφαλίσουν μία θέση στο νέο μοντέλο της διοργάνωσης.

Μάλιστα, στις δηλώσεις του έκανε ειδική αναφορά στον ΠΑΟΚ, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά πως ο Δικέφαλος βρίσκεται ανάμεσα στους συλλόγους που εξετάζονται σοβαρά για την ένταξή τους στο συγκεκριμένο πρότζεκτ.





