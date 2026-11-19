Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη υποστήριξε ότι η μεταρρύθμιση του ΟΔΑΠ οδήγησε σε αύξηση των εσόδων από 65 εκατομμύρια ευρώ το 2019 σε 138 εκατομμύρια ευρώ το 2025

Στην εξέλιξη των σημαντικών έργων που υλοποιούνται στο Τατόι, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και στο Παλαιό Μουσείο Ακρόπολης αναφέρθηκε σε δηλώσεις της στο ΣΚΑΙ, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη. Σύμφωνα με την ίδια, οι εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης στο πρώην βασιλικό κτήμα του Τατοΐου μπαίνουν στην τελική τους φάση, με την ολοκλήρωσή τους να τοποθετείται εντός του Ιανουαρίου, οπότε και θα ξεκινήσει η σταδιακή απόδοση του χώρου στο κοινό.

Η υπουργός σημείωσε ότι έχουν ολοκληρωθεί το Μουσείο Αυτοκινήτων και το Μουσείο Αγροτικής Παραγωγής, ενώ στο τελικό στάδιο βρίσκεται η προετοιμασία της έκθεσης στο Ανάκτορο. Παράλληλα, έχουν αποκατασταθεί οι ιστορικοί κήποι, το κοιμητήριο, το μαυσωλείο και ο Ναός της Αναστάσεως, ενώ προχωρά και η φυσική αναδάσωση των εκτάσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

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Αναφερόμενη στον ΟΔΑΠ, η κ. Μενδώνη υποστήριξε ότι η μεταρρύθμιση του πρώην ΤΑΠ οδήγησε σε υπερδιπλασιασμό των εσόδων, από 65 εκατ. ευρώ το 2019 σε 138 εκατ. ευρώ το 2025, με τα έσοδα να επανεπενδύονται σε έργα πολιτισμού. Παράλληλα, προανήγγειλε την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για τη διαχείριση 27 πωλητηρίων αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΕΑΔΗΣΥ.

Η υπουργός αναφέρθηκε επίσης στο πλήρως ανακαινισμένο Παλαιό Μουσείο Ακρόπολης, το οποίο θα παραδοθεί από τον πρωθυπουργό στις 23 Νοεμβρίου, καθώς και στην επέκταση και αναβάθμιση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Όπως είπε, οι οριστικές μελέτες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τον Μάιο, με στόχο η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου να ξεκινήσει προς τα τέλη του 2027.