Ασίστ ο Σούβλατζης, σκοράρει από κοντά για το 2-0 της Εθνικής ο Καραγγέλης (vids)
Ο Σούβλατζης μετά το τέρμα που σημείωσε στο πεντηκοστό τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης με την Αίγυπτο έβγαλε την ασίστ για το δεύτερο γκολ της Εθνικής Παίδων, το οποίο πέτυχε ο Καραγγέλης
Από σκόρερ στο 54′ ο Σούβλατζης έγινε δημιουργός στο 62΄, με τον Καραγγέλη να κάνει το 2-0 για την Ελλάδα κόντρα στην Αίγυπτο.
Προβάδισμα με δύο γκολ πήρε η Εθνική Παίδων κόντρα στην Αίγυπτο στο 62ο λεπτό.
Ο Σούβλατζης, που άνοιξε το σκορ στο 54′, συνεργάστηκε υπέροχα με τον Καραγγέλη ο οποίος από κοντά έκανε το 2-0 για την Ελλάδα.