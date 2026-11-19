Ο Σούβλατζης μετά το τέρμα που σημείωσε στο πεντηκοστό τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης με την Αίγυπτο έβγαλε την ασίστ για το δεύτερο γκολ της Εθνικής Παίδων, το οποίο πέτυχε ο Καραγγέλης

Από σκόρερ στο 54′ ο Σούβλατζης έγινε δημιουργός στο 62΄, με τον Καραγγέλη να κάνει το 2-0 για την Ελλάδα κόντρα στην Αίγυπτο.

Προβάδισμα με δύο γκολ πήρε η Εθνική Παίδων κόντρα στην Αίγυπτο στο 62ο λεπτό.

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Ο Σούβλατζης, που άνοιξε το σκορ στο 54′, συνεργάστηκε υπέροχα με τον Καραγγέλη ο οποίος από κοντά έκανε το 2-0 για την Ελλάδα.

Δείτε το γκολ της Εθνικής μας για το 2-0

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