Στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων συγκεντρώθηκαν στελέχη από όλο το φάσμα της Κεντροαριστεράς για να τιμήσουν τον πρώην υπουργό με ομιλία του Αλέξη Τσίπρα

Στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων πραγματοποιείται εκδήλωση μνήμης για τον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς, Αλέκο Φλαμπουράρη. Η βραδιά, που πραγματοποιείται έναν χρόνο μετά τον θάνατό του, συγκεντρώνει προσωπικότητες από όλο το φάσμα της Κεντροαριστεράς.

Οι παρουσίες και το πρόγραμμα

Στον χώρο έχουν προσέλθει, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, η πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ρένα Δούρου, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο Σωκράτης Φάμελλος, ο Νίκος Βούτσης, η Όλγα Γεροβασίλη και η Έφη Αχτσιόγλου. Παρόντες είναι επίσης οι Κώστας Λαλιώτης, Κώστας Σκανδαλίδης και Δημήτρης Μάντζος.

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Στόχος της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη της μακρόχρονης προσφοράς του εκλιπόντος στα κοινά και στη ριζοσπαστική Αριστερά. Στο βήμα θα ανέβουν οι Ρήγας Αξελός, Γιάννης Μπαλάφας, Γιάννης Μαντζουράνης, καθώς και εκπρόσωπος του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974 (ΣΦΕΑ). Ομιλία αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Η εκδήλωση διοργανώνεται από την οικογένεια, η οποία έχει απευθύνει προσκλήσεις σε όλα τα πολιτικά κόμματα, καθώς και στον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.