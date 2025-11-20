Στο πάρκο Ελευθερίας, στον χώρο του πρώην ΕΑΤ – ΕΣΑ, θα τελεστεί σήμερα στις 14:30, η πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη που έφυγε την Τρίτη, 18 Νοεμβρίου, από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών.

Επικήδειοι από Κακλαμάνη, Τσίπρα, Βούτση, Φάμελλο

Στην πολιτική κηδεία, επικήδειους αναμένεται να εκφωνήσουν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας –με τον οποίο διατηρούσαν εξαιρετικές σχέσεις–, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής και στέλεχος της Νέας Αριστεράς Νίκος Βούτσης -που αποτελούσαν πολιτικοί συνοδοιπόροι για δεκαετίες-, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτης Φάμελλος, εκπρόσωπος της οικογένειας, καθώς και συνεργάτες του από την επαγγελματική του δραστηριότητα στον τομέα των κατασκευών.

Ταυτόχρονα, η οικογένεια ζητεί αντί στεφάνου, όσοι επιθυμούν, να καταθέσουν χρήματα για την ενίσχυση του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ΚΕΑ/ΑΜΕΑ (τρ. λογαριασμός Alpha Bank: GR3101402350235002002004806, Εθνική Τράπεζα: GR8801101130000011329600446).

Μετά την τελετή, η σορός του Αλέκου Φλαμπουράρη θα αποτεφρωθεί, σε στενό οικογενειακό κύκλο, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

Ενός λεπτού σιγή από τη Βουλή, αναβολή των συνεδριάσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ

Υπενθυμίζεται ότι ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Αλέκου Φλαμπουράρη τήρησε η Βουλή κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Τετάρτης, 19 Νοεμβρίου.

«Να δηλώσω τη θλίψη μας για την απώλεια του πρώην υπουργού και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκου Φλαμπουράρη. Όσοι συνυπήρξαμε μαζί του στα έδρανα, θα θυμόμαστε την πραότητα του χαρακτήρα του και την ευγένειά του. Τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του και στο κόμμα του», τόνισε ο Β’ αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιώργος Γεωργαντάς.

Ακόμη, στην αναβολή όλων των εσωκομματικών συνεδριάσεων μέχρι και σήμερα, ημέρα της πολιτικής κηδείας, προχώρησε τις προηγούμενες μέρες ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, λόγω του θανάτου του Αλέκου Φλαμπουράρη.

«Λόγω της οδυνηρής απώλειας του αγαπημένου συντρόφου μας Αλέκου Φλαμπουράρη αναβάλλεται η αυριανή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας όπως και όλες οι εσωκομματικές διαδικασίες και συνεδριάσεις οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ μέχρι και την Πέμπτη, ημέρα της κηδείας», σημείωνε η Κουμουνδούρου σε ανακοίνωσή της.