Η πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη θα γίνει την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου, στις 14:30 στο Πάρκο Ελευθερίας, (χώρος πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ).

Ο Αλέκος Φραμπουράρης πέθανε τη Τρίτη σε ηλικία 87 ετών.

Γεννήθηκε το 1938 στην Αθήνα. Ήταν απόφοιτος του Πανεπιστημίου Γκρατς της Αυστρίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είχε εργαστεί ως πολιτικός μηχανικός.

Στα νεανικά του χρόνια, ο Αλέκος Φλαμπουράρης οργανώθηκε στο ΚΚΕ και στη Νεολαία Λαμπράκη και συνελήφθη για την αντιδικτατορική του δράση.

Ήταν υπουργός Επικρατείας για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου και στις δύο κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα και τον Σεπτέμβριο του 2015 εξελέγη βουλευτής στην Α’ Αθηνών. Μετά από τον ανασχηματισμό της 5ης Νοεμβρίου του 2016 διατήρησε τη θέση του στο υπουργείο, με τη διαφορά πως ανέλαβε αρμοδιότητες για την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών και για μεγάλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

Στις βουλευτικές εκλογές του 2019 ήταν στην τέταρτη θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ και εξελέγη ξανά βουλευτής.

Στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου 2023 τοποθετήθηκε στην τελευταία τιμητική θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας.

Θλίψη στον πολιτικό κόσμο

Τη θλίψη του για την απώλεια του Αλέκου Φλαμπουράρη εξέφρασε με ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος. «Ο Αλέκος ήταν η ψυχή του κόμματός μας και των γραφείων μας, σημείο αναφοράς στην κοινή μας προσπάθεια, αλλά και όλων των πρωτοβουλιών της Αριστεράς, πάντα με εποικοδομητική συμβολή και εναλλακτική πολιτική σκέψη» αναφέρει μεταξύ άλλων.

Αναλύτικά όσα αναφέρει:

Είμαι συντετριμμένος από την απώλεια του συντρόφου, συναγωνιστή και φίλου, Αλέκου Φλαμπουράρη.

Σήμερα έφυγε ένας άνθρωπος που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή της Αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης.

Ο Αλέκος ήταν η ψυχή του κόμματός μας και των γραφείων μας, σημείο αναφοράς στην κοινή μας προσπάθεια, αλλά και όλων των πρωτοβουλιών της Αριστεράς, πάντα με εποικοδομητική συμβολή και εναλλακτική πολιτική σκέψη.

Έδωσε το παρών σε πολλές ιστορικές στιγμές της χώρας μας, από τη Νεολαία Λαμπράκη και τους αγώνες κατά της δικτατορίας, μέχρι τον αγώνα για τη σωτηρία της χώρας και την κυβέρνηση της Αριστεράς.

Μέχρι και σήμερα ήταν ενεργός σε όλη την πολιτική λειτουργία και στην επανεκκίνηση του Ινστιτούτου Ν. Πουλαντζάς, πολλές φορές υπερβαίνοντας και τις φυσικές αντοχές του.

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης ήταν ενεργός πολίτης, αγωνιστής της Αριστεράς, αλλά και πραγματικός σύντροφος.

Στα χρόνια της κοινής μας πορείας στην κυβέρνηση, σε κάθε κρίσιμη στιγμή, ο Αλέκος ήταν εκεί, για όλους και όλες, με λύσεις ακόμα και στις πιο αντίξοες συνθήκες.

Υπηρέτησε τον δημόσιο βίο με συνέπεια και αξιοπρέπεια, με εθελοντισμό και αλληλεγγύη, και μας αφήνει σημαντική κληρονομιά.

Καλό σου ταξίδι, σύντροφε Αλέκο.

Θα λείψεις από όλους μας.

Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη, σεβασμό και εκτίμηση για όσα προσέφερες.

ΠΑΣΟΚ για Αλέκο Φλαμπουράρη: «Άφησε το αποτύπωμά του ως μια συνετή και νηφάλια φωνή στον πολιτικό διάλογο»

Σε ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής εκφράζονται θερμά συλλυπητήρια για τον θάνατο του Αλέκου Φλαμπουράρη, ενός πολιτικού με μακρά και ενεργή πορεία στη δημόσια ζωή.

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης ανέπτυξε από νεαρή ηλικία έντονη αντιδικτατορική δράση, συμμετέχοντας ενεργά στους αγώνες για τη δημοκρατία.

Υπήρξε πρώην υπουργός, ιστορικό στέλεχος της μεταπολιτευτικής παραδοσιακής αριστεράς και στη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας το αποτύπωμά του ως μια συνετή και νηφάλια φωνή στον πολιτικό διάλογο.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής εκφράζει τα συλλυπητήριά του στους οικείους και τους πολιτικούς συνοδοιπόρους του.

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, εξέφρασε τη θλίψη του για την εκδημία του πρώην βουλευτή και υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκου Φλαμπουράρη. Ο κ. Ν. Κακλαμάνης δήλωσε:

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την είδηση της απώλειας του πρώην βουλευτή και υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκου Φλαμπουράρη.

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης αναντίρρητα υπήρξε μια πολιτική προσωπικότητα η οποία καθ’ όλη τη διάρκεια του βίου της συμμετείχε ενεργά και με πάθος στις κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες του τόπου μας. Από τον αντιδικτατορικό αγώνα μέχρι την πολύχρονη διαδρομή του στην Αριστερά και την ανάληψη υπουργικών καθηκόντων, παρέμεινε πάντα πιστός στις ιδέες του και αφοσιωμένος στην υπηρεσία του δημόσιου συμφέροντος, έτσι όπως πίστευε και πρέσβευε ο ίδιος.

Διετέλεσε υπουργός Επικρατείας για τον συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου και στις δύο κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα, ενώ στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 εκλέχθηκε βουλευτής Α΄ Αθηνών με το ΣΥΡΙΖΑ, θέση στην οποία επανεξελέγη στις εκλογές του Ιουλίου 2019 ως βουλευτής Επικρατείας. Στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου 2023, τοποθετήθηκε στην τελευταία τιμητική θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας.

Εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων, εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».

Η Νέα Αριστερά αποχαιρετά τον Αλέκο Φλαμπουράρη

Η ζωή του Αλέκου Φλαμπουράρη υπήρξε συνυφασμένη με την ανανεωτική και ριζοσπαστική Αριστερά. Ενεργός στο κίνημα από τα μαθητικά του χρόνια, κυνηγήθηκε από τη χούντα και πρωταγωνίστησε στη συγκρότηση της ανανεωτικής Αριστεράς, μέσα από τις γραμμές του ΚΚΕ Εσωτερικού και ΚΚΕ ΕΣ -ΑΑ και εν συνεχεία του Συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ. Στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα διετέλεσε υπουργός στις κυβερνήσεις του και ηγετικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ δεν έπαψε να εργάζεται επί δεκαετίες ως πολιτικός μηχανικός.

Άνθρωπος που ποτέ στην μακρά του διαδρομή στην Αριστερά δεν επεδίωξε την αυτοπροβολή, ο Αλέκος Φλαμπουράρης λειτουργούσε πάντα με σύνεση, συντροφικότητα, πνεύμα διαλόγου και συνεννόησης, αλλά και με το πείσμα, την αισιοδοξία και την αποφασιστικότητα που χαρακτηρίζει τη γενιά των παλιών αγωνιστών της Αριστεράς.