Ο Χακάν Φιντάν αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, υποστηρίζοντας ότι η σταθερότητα στην περιοχή προϋποθέτει τον σεβασμό των συμφερόντων όλων των εμπλεκόμενων πλευρών

Νέες απειλές κατά της Ελλάδας και της Κύπρου εξαπέλυσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, επαναφέροντας τις πάγιες θέσεις της Άγκυρας για τη μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Θράκης, τα Δωδεκάνησα και το Κυπριακό.

Μιλώντας την Πέμπτη (19/11) στην τουρκική Εθνοσυνέλευση, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας δήλωσε ότι η Τουρκία επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας και συνεργασίας με την Αθήνα, προειδοποιώντας ωστόσο ότι θα διατηρήσει «σταθερή στάση» απέναντι σε όσα θεωρεί ότι απειλούν τα εθνικά της συμφέροντα και τα δικαιώματα των «ομοεθνών» της στην Ελλάδα.

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Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Δυτική Θράκη και τα Δωδεκάνησα, ενώ επανέλαβε με κατηγορηματικό τρόπο την τουρκική θέση υπέρ της λύσης δύο κρατών στην Κύπρο, απορρίπτοντας ουσιαστικά το πλαίσιο της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας.

Φιντάν: Επιδιώκουμε συνεργασία με την Ελλάδα, αλλά θα είμαστε αποφασιστικοί

Οι δηλώσεις του Χακάν Φιντάν έγιναν ενώπιον της Επιτροπής Σχεδιασμού και Προϋπολογισμού της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, στο πλαίσιο της παρουσίασης του προϋπολογισμού του υπουργείου Εξωτερικών για το 2027.

Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Τούρκος υπουργός υπενθύμισε την έκτη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2026 στην Άγκυρα, παρουσία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Ο πρωταρχικός μας στόχος στις σχέσεις μας με την Ελλάδα είναι να προχωρήσουμε με πνεύμα καλής γειτονίας και συνεργασίας. Πιστεύουμε ότι αυτή η προσέγγιση εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα αμοιβαία συμφέροντα και των δύο χωρών», ανέφερε.

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Ωστόσο, έσπευσε να συμπληρώσει ότι η Άγκυρα δεν πρόκειται να υποχωρήσει σε ζητήματα που θεωρεί ότι άπτονται των εθνικών της συμφερόντων.

«Παράλληλα, θα τηρήσουμε σταθερή στάση απέναντι σε οποιαδήποτε ενέργεια ενδέχεται να θίξει τα εθνικά μας συμφέροντα ή τα δικαιώματα των ομοεθνών μας στη Δυτική Θράκη και τα Δωδεκάνησα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η αναφορά αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο τη διαχρονική διαφωνία Αθήνας και Άγκυρας για τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Δυτική Θράκη. Η Ελλάδα, βάσει της Συνθήκης της Λωζάνης, αναγνωρίζει τη μειονότητα ως θρησκευτική, ενώ η Τουρκία επιμένει στον εθνικό προσδιορισμό της ως τουρκικής.

Κυπριακό: Επιμένει στα δύο κράτη ο Τούρκος υπουργός

Σαφές μήνυμα για τη στάση της Τουρκίας στο Κυπριακό έστειλε ο Χακάν Φιντάν, επαναλαμβάνοντας ότι η Άγκυρα θεωρεί πως στο νησί υπάρχουν δύο ξεχωριστοί λαοί και δύο κράτη.

«Με κάθε ευκαιρία, υπογραμμίζουμε την πραγματικότητα ότι στο νησί υπάρχουν δύο διακριτοί λαοί, δύο ξεχωριστές δημοκρατίες και δύο ξεχωριστά κράτη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τις θέσεις των Τουρκοκυπρίων.

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Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας υποστήριξε ότι οποιαδήποτε μόνιμη διευθέτηση του Κυπριακού θα πρέπει να βασίζεται σε αυτό που η Άγκυρα αποκαλεί «πραγματικότητες του νησιού».

Η τοποθέτησή του επιβεβαιώνει την επιμονή της τουρκικής κυβέρνησης στη λύση δύο κρατών, η οποία βρίσκεται σε αντίθεση με το πλαίσιο της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας που προβλέπουν οι σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Τι είπε για Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

Ο Χακάν Φιντάν αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, υποστηρίζοντας ότι η σταθερότητα στην περιοχή προϋποθέτει τον σεβασμό των συμφερόντων όλων των εμπλεκόμενων πλευρών.

Όπως σημείωσε, είναι αναγκαία η προώθηση μιας προσέγγισης που θα λαμβάνει υπόψη «τα νόμιμα συμφέροντα όλων των εμπλεκόμενων μερών».

Οι δηλώσεις του Τούρκου υπουργού έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία παραμένουν στο προσκήνιο οι διαφωνίες για τις θαλάσσιες έρευνες που συνδέονται με την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου.

Αθήνα και Άγκυρα έχουν εκφράσει διαφορετικές θέσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες αδειοδότησης των ερευνών, με το συγκεκριμένο ζήτημα να αποτελεί ένα ακόμη πεδίο αντιπαράθεσης στην Ανατολική Μεσόγειο.