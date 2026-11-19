Ο Αμερικανός πρόεδρος παρενέβη τηλεφωνικά μέσα από το Air Force One στη σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων» και ζήτησε από τους υποστηρικτές της Ουκρανίας να εστιάσουν στις διαπραγματεύσεις και όχι στη χρηματοδότηση του Κιέβου.

Την έντονη δυσπιστία του ως προς την συνέχιση της οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία εξέφρασε τηλεφωνικά από το Air Force One προς τη σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων» που λάμβανε χώρα στο Βερολίνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από συμμετέχοντες στη σύνοδο, τους οποίους επικαλούνται το Politico και η γερμανική εφημερίδα Die Welt, η παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου χαρακτηρίστηκε από ορισμένους ως μια «μπαράζ» επικρίσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε πυρά κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών υποστηρικτών της Ουκρανίας για την απόφασή τους να διαθέσουν ακόμη 70 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη της χώρας, αμφισβητώντας ανοιχτά τη σκοπιμότητα αυτών των κολοσσιαίων δαπανών.

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Αν και ορισμένες πηγές επιχείρησαν να υποβαθμίσουν την ένταση της συνομιλίας, αναφέροντας ότι ο Τραμπ απλώς υπογράμμισε με ρεαλισμό πόσα χρήματα θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές αν τερματιζόταν άμεσα ο πόλεμος, η ουσία των λεγομένων του δείχνει σαφή στροφή.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός ηγέτης εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για τις προοπτικές μιας συμφωνίας, υποστηρίζοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος επιθυμεί την ειρήνη και ως εκ τούτου η διεθνής κοινότητα πρέπει να επικεντρωθεί στις διαπραγματεύσεις αντί να συνεχίσει να χρηματοδοτεί τις πολεμικές επιχειρήσεις.

«Θεέ μου, προστάτεψέ μας από τέτοιους φίλους»

Η στάση του Τραμπ έρχεται την ώρα που οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης δοκιμάζονται σκληρά λόγω των διαφορετικών προσεγγίσεων στο θέμα της ασφάλειας. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες παρακολουθούν με έκδηλη ανησυχία την προσέγγιση του Αμερικανού προέδρου με το Κρεμλίνο, ειδικά μετά τις δηλώσεις του στη Σεντζέν, όπου αποκάλεσε τον Πούτιν «φίλο» του.

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Η αναφορά αυτή προκάλεσε την άμεση και αιχμηρή αντίδραση του Πολωνού Πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος σχολίασε δηκτικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Θεέ μου, προστάτεψέ μας από τέτοιους φίλους».

Η δήλωση Τουσκ είναι ενδεικτική του χάσματος μεταξύ των δύο ακτών του Ατλαντικού, με την Ευρώπη να φοβάται ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας θα μπορούσε να παρακάμψει πλήρως τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και να υπονομεύσει τη γεωπολιτική σταθερότητα της ηπείρου.

Σε αγώνα δρόμου οι Ευρωπαίοι

Την ίδια ώρα, στο Βερολίνο, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ υποδέχθηκαν τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μια προσπάθεια να επιδείξουν ένα αρραγές ευρωπαϊκό μέτωπο.

REUTERS/Lisi Niesner

Η Ευρώπη επιδιώκει πλέον με κάθε τρόπο να εξασφαλίσει μια μόνιμη θέση στο τραπέζι των μελλοντικών διαπραγματεύσεων, οι οποίες μέχρι στιγμής μονοπωλούνται από τις κινήσεις της Ουάσινγκτον. Στη σύνοδο έδωσαν το «παρών» και οι ειδικοί απεσταλμένοι του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, οι οποίοι ανέλαβαν να ενημερώσουν τους Ευρωπαίους για τις επαφές στην Κίνα.

Kay Nietfeld/Pool via REUTERS

Παρά τις πιέσεις, οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιμένουν στη σκληρή γραμμή: Ο Μερτς απέρριψε κατηγορηματικά τις ρωσικές αξιώσεις για επαναδιαπραγμάτευση της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφαλείας, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα νέο δάνειο ύψους 45 δισεκατομμυρίων ευρώ για να καλυφθεί το οικονομικό κενό του Κιέβου, αποδεικνύοντας ότι η Ευρώπη είναι αποφασισμένη να στηρίξει την Ουκρανία, ακόμη και αν χρειαστεί να το πράξει με δικές της δυνάμεις.