Ο Γερμανός καγκελάριος επιβεβαίωσε τη δέσμευση για ισχυρή υποστήριξη προς την Ουκρανία καθ’ όλη τη διάρκεια του 2027, διασφαλίζοντας πως το Κίεβο θα διαπραγματευτεί από θέση ισχύος

Την έντονη επιφυλακτικότητά του για την τριμερή συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ, Βλαντίμιρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ στην Κίνα εξέφρασε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, χαρακτηρίζοντάς την «πάνω απ’ όλα μια ευκαιρία για φωτογραφίες». Κατά τη διάρκεια της συνόδου της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Βερολίνο την Πέμπτη (19/11), ο Μερτς προειδοποίησε ότι μια διευθέτηση τύπου Γιάλτας δεν θα επιφέρει την ειρήνη, υπογραμμίζοντας πως το μέλλον της Ουκρανίας δεν μπορεί να αποφασιστεί από μεγάλες δυνάμεις χωρίς τη συμμετοχή του Κιέβου και των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.

Όπως αναφέρει ο Guardian, ο καγκελάριος αντιπαρέβαλε τη συνάντηση στη Σενζέν με τη σύνοδο του Βερολίνου, επισημαίνοντας πως η δεύτερη εστίασε σε ουσιαστικά αποτελέσματα, όπως η υποστήριξη στην Ουκρανία, η προετοιμασία διαπραγματεύσεων και η ευρωπαϊκή ασφάλεια. Ο Μερτς δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε το Κίεβο για όσο διάστημα χρειαστεί. Εάν πραγματοποιηθούν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, θα συμμετάσχουμε. Οι διαπραγματεύσεις μπορούν να πετύχουν μόνο εφόσον η Ουκρανία και η Ευρώπη συμμετέχουν μαζί στη διαδικασία».

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Ιστορικός συμβολισμός και στήριξη έως το 2027

Στο πλαίσιο της συνόδου, ο Μερτς χάρισε στους προσκεκλημένους κομμάτια από το Τείχος του Βερολίνου, υπενθυμίζοντας τη μεταπολεμική διαίρεση. Ανακαλώντας την ιστορική έκκληση του Ρίγκαν το 1987, στράφηκε προς τον Ρώσο πρόεδρο λέγοντας: «Σήμερα λέμε στον πρόεδρο Πούτιν: “Τερμάτισε τον πόλεμο στην Ουκρανία και ας εργαστούμε μαζί για να βρούμε διπλωματικές λύσεις”».

Παράλληλα, ο καγκελάριος επιβεβαίωσε τη δέσμευση για ισχυρή υποστήριξη προς την Ουκρανία καθ’ όλη τη διάρκεια του 2027, τονίζοντας πως οι εθνικές συνεισφορές στοχεύουν στο να διασφαλίσουν πως το Κίεβο θα διαπραγματευτεί από θέση ισχύος. Εκτιμώντας ότι «η Ρωσία γνωρίζει ότι οι μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της δεν είναι ρεαλιστικές», ο Μερτς επέμεινε ότι η ειρήνη στην Ουκρανία πρέπει να προηγηθεί οποιασδήποτε ευρύτερης συμφωνίας για τη διατλαντική ασφάλεια.

Απευθυνόμενος στους Αμερικανούς εκπροσώπους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, ο Μερτς τόνισε: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες γνωρίζουν ότι χωρίς εμάς δεν θα υπάρξει ειρήνη, και εμείς γνωρίζουμε ότι με τους Αμερικανούς στο πλευρό μας οι πιθανότητες για ειρήνη αυξάνονται». Η τοποθέτηση αυτή έλαβε χώρα εν μέσω πληροφοριών από το Politico και τη Welt για τηλεφωνική παρέμβαση του Τραμπ από το Air Force One, όπου εξέφρασε επιφυλάξεις για την περαιτέρω χρηματοδότηση του Κιέβου.