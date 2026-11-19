Η ελληνική ομάδα εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό της πλεονέκτημα στο Κατάρ και προηγείται στο 54ο λεπτό της αναμέτρησης για την πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου του Μουντιάλ U17

Ο Κωνσταντίνος Σούβλατζης άνοιξε λογαριασμό για την εθνική Παίδων στο Μουντιάλ, κάνοντας το 1-0 απέναντι στην Αίγυπτο.

Η Εθνική Παίδων τέθηκε αντιμέτωπη με την Αίγυπτο στο Κατάρ, για την πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου στο Μουντιάλ U17.

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Η Ελλάδα εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό της πλεονέκτημα και άνοιξε το σκορ με την έναρξη του δευτέρου μέρους.

Συγκεκριμένα με γκολ του Σούβλατζη στο 54ο λεπτό πήρε το προβάδισμα, θέτοντας τις βάσεις για το τρίποντο.

Μετά από χαμηλή συρτή σέντρα του Σιώζου από τα δεξιά, η μπάλα δεν απομακρύνθηκε, ο Χαλδέζος έξω από τη μεγάλη περιοχή με ωραία κίνηση απέφυγε δύο αμυντικούς, έσπασε στα αριστερά στον Σούβλατζη και ο νεοεισελθόν άσος του ΠΑΟΚ με τρομερό δυνατό αριστερό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Το γκολ του Σούβλατζη:

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