Ο Τούρκος φόργουορντ επέστρεψε στην Ελλάδα μετά την επέμβαση στον μηνίσκο που υποβλήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και συνομίλησε με τον Αντρέα Τρινκιέρι και τους παίκτες

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τον ΠΑΟΚ στην προπόνηση, καθώς ο Τζέντι Οσμάν βρέθηκε με πατερίτσα στο πλευρό της ομάδας μετά το χειρουργείο.

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη από την Ισπανία με ανεβασμένη ψυχολογία, μετά τη μεγάλη ανατροπή και το «διπλό» επί της Μανρέσα. Οι «ασπρόμαυροι» μπήκαν αμέσως σε… ρυθμούς ντέρμπι, ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης του Σαββάτου (21/11) κόντρα στον φορμαρισμένο Άρη, για την 9η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

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Κατά τη διάρκεια της προπόνησης και της αποθεραπείας, μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε την ομάδα. Ο Τζέντι Οσμάν, ο οποίος πρόσφατα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στον μηνίσκο στην Κωνσταντινούπολη, επέστρεψε στην Ελλάδα και βρέθηκε στο πλευρό των συμπαικτών του.

Όπως φάνηκε στην δημοσίευση της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ, ο Τούρκος φόργουορντ έδωσε το «παρών» χρησιμοποιώντας ειδική πατερίτσα για να μην επιβαρύνει το πόδι του, ενώ είχε θερμή συνομιλία σε εξαιρετικό κλίμα με τον Αντρέα Τρινκιέρι και τους υπόλοιπους παίκτες.