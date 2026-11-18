Ο 22χρονος αθλητής πέτυχε ιστορικό ρεκόρ καθώς έγινε ο αντίπαλος με τους περισσότερους πόντους που έχουν σημειωθεί ποτέ στην έδρα του πανεπιστημίου του Duke

Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς βρέθηκε σε καταπληκτικό βράδυ και φόρτωσε το καλάθι του Duke με 46 πόντους στη νίκη του Ιλινόι με 99-78.

Τρομακτικός ήταν ο Αντρέι Στογιάκοβιτς κόντρα στο Duke, οδηγώντας το Ιλινόι σε μια μεγάλη εκτός έδρας νίκη με 99-78 για το NCAA.

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Ο Σερβοέλληνας γκαρντ/φόργουορντ ήταν απλά ασταμάτητος φορτώνοντας το αντίπαλο καλάθι με 46 πόντους (12/18 δίποντα, 2/3 τρίποντα και 16/20 βολές), ενώ παράλληλα κατέβασε 6 ριμπάουντ, μοίρασε μία ασίστ, έκανε δύο λάθη και έδωσε ένα μπλοκ.

Μάλιστα, η εμφάνιση του 22χρονου αθλητή ήταν τόσο ιστορική που έγινε ο αντίπαλος με τους περισσότερους πόντους στην έδρα του Duke.

«Απλά βρήκα τον ρυθμό μου και παρέμεινα επιθετικός καθ’ όλη τη διάρκεια. Οι συμπαίκτες μου πίστεψαν σε μένα από την αρχή. Νομίζω ότι τους αξίζουν τα εύσημα που δεν τα παράτησαν. Αυτή είναι η ομορφιά αυτής της ομάδας… Δεν υπάρχει εγωισμός σε αυτή την ομάδα και η βραδιά μπορεί να ανήκει σε οποιονδήποτε», ανέφερε ο Στογιάκοβιτς μετά το ματς.

Δείτε τον Αντρέι Στογιάκοβιτς σε δράση





