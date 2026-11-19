Το τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη ακούστηκε από τα μεγάφωνα του γηπέδου στο Κατάρ δύο φορές μετά τα τέρματα της Εθνικής Παίδων

Η Εθνική U17 αντιμετώπισε την αντίστοιχη της Αιγύπτου στην πρεμιέρα του Μουντιάλ που διεξάγεται στο Κατάρ.

Η Εθνική Παίδων έκανε την Πέμπτη (19/11) την πρώτη της εμφάνιση σε Μουντιάλ U17, με αντίπαλο την Αίγυπτο στο Κατάρ.

Μόλις η Ελλάδα άνοιξε λογαριασμό σε γκολ στη διοργάνωση απέναντι στην Αίγυπτο (1-0 Σούβλατζης), από τα μεγάφωνα του γηπέδου ακούστηκε το τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη «Καλώς σας βρήκα».

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Λίγο αργότερα, οι παίκτες της Εθνικής βρήκαν ξανά δίχτυα και το ίδιο τραγούδι έπαιξε για δεύτερη φορά.

Δείτε το βίντεο

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