Ο αήττητος στην Ευρωλίγκα Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την άλλη αήττητη ομάδα της διοργάνωσης, τη Φενέρμπαχτσε, με τον Ομπράντοβιτς να συστήνει προσοχή καθώς «κάθε παιχνίδι είναι πρόκληση»

Στη δωδεκάδα των «πρασίνων» για την αναμέτρηση στη Λιθουανία επιστρέφουν οι Τζέριαν Γκραντ και Μουσταφά Φαλ, προσφέροντας επιπλέον λύσεις στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Ζάλγκιρις στο Κάουνας για τη 13η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να προχωρά σε δύο αλλαγές στη δωδεκάδα του.

Οι «πράσινοι» δοκιμάζονται στη Zalgirio Arena το βράδυ της Πέμπτης (19/11, 20:00), αναζητώντας την επιστροφή στις νίκες μετά την ήττα από τη Βίρτους Μπολόνια. Ο Σέρβος τεχνικός αποφάσισε να αφήσει εκτός δωδεκάδας τους Νίκο Ρογκαβόπουλο και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, οι οποίοι είχαν αγωνιστικά διαθέσιμη θέση στην αποστολή και είχαν συμπεριληφθεί στις επιλογές του προηγούμενου αγώνα στην Ιταλία.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Αντίθετα, στη δωδεκάδα επιστρέφουν οι Τζέριαν Γκραντ και Μουσταφά Φαλ, που είχαν μείνει εκτός στο παιχνίδι με τη Βίρτους, προσφέροντας επιπλέον λύσεις στον Ομπράντοβιτς για τη δύσκολη αναμέτρηση απέναντι στη λιθουανική ομάδα.

Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Φρανσίσκο, Μπάντιο, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Φαλ.