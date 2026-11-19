Ο 63χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της γυναίκας του στην περιοχή της Ακρόπολης παραπέμφθηκε να απολογηθεί για την εγκληματική του πράξη στον ανακριτή

Στον 63χρονο κατηγορούμενο για τη δολοφονία της γυναίκας του στην περιοχή της Ακρόπολης ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, σε βάρος μέλους οικογένειας.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να απολογηθεί για την εγκληματική του πράξη στον ανακριτή.

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Το απόγευμα της Πέμπτης (19/11), ο δράστης οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε αρχικά στο γραφείο του εισαγγελέα ενώ στη συνέχεια θα παρουσιαστεί ενώπιον του ανακριτή, απ’ όπου αναμένεται να πάρει προθεσμία.

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Ο συζυγοκτόνες ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα (23/11).