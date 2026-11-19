Η 35χρονη κατηγορούμενη για παράνομη υιοθεσία του βρέφους αρνείται κατηγορηματικά ότι κατέβαλε το ποσό των 3.500 ευρώ στους βιολογικούς γονείς

Μια σοκαριστική υπόθεση παράνομης υιοθεσίας βρέφους αποκαλύφθηκε στον Πύργο Ηλείας, με τις αστυνομικές Αρχές να εξιχνιάζουν την υπόθεση και να ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το νεογέννητο παιδί κατέληξε σε άλλη οικογένεια έναντι χρηματικού ανταλλάγματος.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται οι βιολογικοί γονείς του παιδιού, καθώς και ένα ζευγάρι που φέρεται να το παρέλαβε. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία της 44χρονης μητέρας, η οποία υποστήριξε ότι ο σύζυγός της πήρε το μωρό και το έδωσε σε άλλη οικογένεια, λαμβάνοντας το ποσό των 3.500 ευρώ.

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Μάλιστα, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η γυναίκα, ο άνδρας φέρεται να χρησιμοποίησε τα χρήματα για να αγοράσει μεταχειρισμένο αυτοκίνητο.

Τι υποστηρίζει η 35χρονη που παρέλαβε το βρέφος

Η 35χρονη γυναίκα που φέρεται να παρέλαβε το παιδί μίλησε στην εκπομπή Live News, αρνούμενη κατηγορηματικά ότι κατέβαλε το ποσό των 3.500 ευρώ στους βιολογικούς γονείς.

Όπως ισχυρίστηκε, η γνωριμία της με τη μητέρα του βρέφους έγινε με αφορμή την επιθυμία της να γίνει νονά του παιδιού. Περιέγραψε, μάλιστα, τις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας ως άθλιες, υποστηρίζοντας ότι το μωρό ζούσε σε ένα περιβάλλον με βρωμιά και ποντίκια.

«Είχα πάει εκεί να δω σε ποια κατάσταση είναι και πώς μένουν. Βλέπω ότι μένουν σε άθλια κατάσταση. Άσχημο περιβάλλον, βρομιά, ποντίκια και τα πάντα. Και εγώ δεν μπορούσα να το αφήσω μόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια υποστήριξε ότι φρόντιζε το παιδί μέχρι να γίνει δέκα μηνών, αναλαμβάνοντας τις επισκέψεις στους γιατρούς και τους εμβολιασμούς του.

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«Δεν έδωσα χρήματα στην οικογένεια. Απλά όταν έβλεπα τα ξυπόλητα παιδάκια τους τα άλλα, τους έδινα, όπως δίνεις σε ένα παιδί που πάει να πάρει κάτι να φάει. Όχι στους γονείς 3.500, όπως είπαν. Είναι κακό πράγμα αυτό που είπαν. Το μεγαλύτερο λάθος είναι να πουν ψέματα για αυτό το θέμα», ισχυρίστηκε.

Η 35χρονη, η οποία έχει τέσσερα δικά της παιδιά, εξέφρασε επίσης την αγωνία της για το βρέφος, λέγοντας ότι εξακολουθεί να το σκέφτεται και να κλαίει για τον αποχωρισμό του.

Τι λέει ο δικηγόρος της 35χρονης

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της 35χρονης υποστήριξε ότι η εντολέας του δεν είχε σκοπό να αγοράσει το παιδί, αλλά να του προσφέρει φροντίδα και ένα καλύτερο περιβάλλον διαβίωσης.

Όπως ανέφερε στο Live News, η γυναίκα έχει τέσσερα παιδιά από προηγούμενο γάμο, τα οποία μεγαλώνουν με τον πρώην σύζυγό της, ενώ με τον σημερινό σύζυγό της, με τον οποίο βρίσκεται εδώ και δέκα χρόνια, δεν έχει αποκτήσει παιδιά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η 35χρονη προσφέρθηκε να σταθεί δίπλα στο βρέφος σαν μητέρα, ενώ παραδέχθηκε ότι έδωσε στην οικογένεια ένα χρηματικό ποσό, το οποίο, όπως είπε, ανερχόταν περίπου στα 1.000 ευρώ και «ήταν πράξη φιλανθρωπίας».

Οι αντικρουόμενοι ισχυρισμοί των εμπλεκομένων βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και υπό ποιες συνθήκες το βρέφος απομακρύνθηκε από τη βιολογική του οικογένεια.