Νέο βίντεο ντοκουμέντο φέρεται να «καίει» τον 51χρονο, καθώς καταγράφει τα δύο ανήλικα παιδιά του να επιβιβάζονται στην Porsche λίγο πριν από την επικίνδυνη οδήγηση

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του οδηγού της Porsche, ο οποίος καταγράφηκε σε βίντεο να κινείται επικίνδυνα στους δρόμους, με τα παιδιά που επέβαιναν στο αυτοκίνητο να ακούγονται έντρομα να του ζητούν να σταματήσει.

Σύμφωνα με αυτά, ο 51χρονος άνδρας είναι γνώριμος των αρχών, έχοντας κατηγορηθεί μάλιστα για απειλές και υπόθεση revenge porn σε βάρος της πρώην συζύγου του αλλά και για ενδοοικογενειακή βία από την πρώην συντρόφου του

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ο 51χρονος ταυτοποιήθηκε από τις Αρχές παρά το γεγονός ότι ο ίδιος αρνείται τις σχετικές κατηγορίες. Καθοριστικό στοιχείο για την αναγνώρισή του αποτέλεσε, μεταξύ άλλων, η ενδυμασία του, η οποία φέρεται να ταυτίζεται με εκείνη που εμφανίζεται να φορά σε βίντεο που έχει αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ωστόσο, το Live News εξασφάλισε νέο βίντεο ντοκουμέντο που φέρεται να αποδεικνύει ότι ο 51χρονος ήταν πίσω από το τιμόνι της Porsche. Στα πλάνα φαίνονται τα δύο ανήλικα παιδιά, τα οποία μπαίνουν στο αυτοκίνητο του πατέρα τους. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες ο 51χρονος φέρεται να μην πέρασε τυχαία από τους Θρακομακεδόνες καθώς ήθελε να «φιγουράρει» στην πρώην σύντροφό του, οδηγώντας επικίνδυνα.

Σημειώνεται πως η εν λόγω πρώην σύντροφός του έχει κάνει καταγγελίες σε βάρος του 51χρονου για ενδοοικογενειακή βία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να είχε αναπτύξει εμμονική συμπεριφορά απέναντι σε πρώην σύντροφό του, η οποία διαμένει στην περιοχή όπου καταγράφηκε η επικίνδυνη οδήγηση. Μάλιστα, η γυναίκα φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Μάλιστα, το Mega εξασφάλισε και μηνύματα που της έστελνε και την απειλούσε ότι θα δημοσιεύσει προσωπικές φωτογραφίες της στο διαδίκτυο. Ο οδηγός έχει μηνυθεί για revenge porn και από αυτή την πρώην σύζυγό του γυναίκα και από τη σύντροφο που μένει στους Θρακομακεδόνες.

Τι λέει στο Live News η πρώην σύντροφός του

«Όταν μια γυναίκα αποφασίσει να φύγει από αυτόν και τον ξεσκεπάσει, κάνει αυτό το πράγμα. Την έχει κάνει πρώτα να έχει υλικό της (προσωπικό) και μετά την απειλεί με αυτό ή με άλλα που μπορεί να ξέρει για την προσωπική της ζωή. Άπαξ και θέλεις να φύγεις και καταλάβεις το τι είναι, δεν σε αφήνει να φύγεις. Μου το είχε πει. Αν θέλεις να φύγεις θα σε πάρω μαζί μου. Έχει αρχίσει τους τελευταίους δύο μήνες συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια να με παρενοχλεί. Να μαθαίνει το σπίτι μου, να μου στέλνει φωτογραφίες στο σπίτι μου. Να με απειλεί για προσωπικά δεδομένα, που είχε δικά μου, που είχαμε ανταλλάξει δύο βιντεάκια, τρία, γυμνού περιεχομένου και να με απειλεί ότι αν δεν γυρίσω θα με διασύρει. Κρατάει από την κοπέλα (πρώην σύζυγό του) και από αυτήν προσωπικά δεδομένα, γυμνού περιεχομένου. Την έχει διασύρει με γυμνά βίντεο. Την έχει διασύρει ότι είναι στο Only Fans. Ψέματα».

Διαφήμιση

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 51χρονος άνδρας είναι γνωστός στις Αρχές καθώς περισσότερες από μία γυναίκες τον έχουν καταγγείλει για ενδοοικογενειακή βία και revenge porn.

Παρά τις μηνύσεις ο 51χρονος συνέχιζε να τις απειλεί. Χαρακτηριστικό το μήνυμα που έστειλε σε πρώην του.

«Ή το σταματάς και παραδέχεσαι ότι απλά ήθελες να κάνεις πλάκα ή αλλιώς θα συμβεί το ίδιο και σε εσένα. Έχω όλες τις συνομιλίες μας και τις γυμνές φωτογραφίες και βίντεο που μου έστελνες μέσα από το σπίτι σου και επίσης μου έχεις εκμυστηρευτεί και πολύ άσχημα πράγματα για τον (…) και τα παιδιά. Μου έχεις πει κι ένα πράγμα πολύ προσωπικό που θα προκαλέσει μεγάλο πρόβλημα και πόνο στο παιδί και στον άντρα σου».