Πόλεμος ανακοινώσεων ξέσπασε μεταξύ Χάρη Δούκα και Κώστα Μπακογιάννη με αφορμή τα 2,8 εκατ. ευρώ για τις εργασίες αποκατάστασης των κτιρίων στην οδό Λυσικράτους

Έντονη αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα και του επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κώστα Μπακογιάννη για την ανακατασκευή της πολυκατοικίας, που κατέρρευσε μετά την έκρηξη φυσικού αερίου με συνέπεια έξι νεκρούς στην Πλάκα, και των παρακείμενων κτιρίων που υπέστησαν ζημιές.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε από ανακοίνωση της παράταξης του Κώστα Μπακογιάννη, με τίτλο «2,8 εκατομμύρια ευρώ με διαδικασίες που προκαλούν σοβαρά ερωτήματα».

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Ο πρώην δήμαρχος ξεκαθάρισε ότι στηρίζει την αποκατάσταση του κτιρίου, υπογραμμίζοντας ότι η επαναλειτουργία της οδού Λυσικράτους είναι αναγκαία για την καθημερινότητα των κατοίκων και των επαγγελματιών της Πλάκας. Ωστόσο, αμφισβήτησε το ύψος της δαπάνης και ζήτησε να παρουσιαστεί η μελέτη στην οποία βασίστηκε το αίτημα χρηματοδότησης.

«Ο Δήμος Αθηναίων αιτήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών 2,8 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση του κτιρίου που κατέρρευσε στην οδό Λυσικράτους. Στηρίξαμε το αίτημα γιατί το έργο είναι ζωτικής σημασίας και όσο είναι ο δρόμος κλειστός η Πλάκα ασφυκτιά», ανέφερε.

«Ζητήσαμε όμως να δούμε τη μελέτη. Το ποσό μάς φάνηκε υπερβολικό. Με τόσα χρήματα αποκαθιστάς τρία σπίτια, όχι μόνο ένα», πρόσθεσε.

Ο Κώστας Μπακογιάννης υποστήριξε ακόμη ότι, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στο δημοτικό συμβούλιο, η εκτίμηση του κόστους έγινε από ιδιωτική εταιρεία, η οποία είχε κληθεί να απομακρύνει τα μπάζα και να διευκολύνει τις έρευνες.

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Κατά τον ίδιο, η συγκεκριμένη εταιρεία φέρεται να προορίζεται και για την εκτέλεση του έργου.

«Πρώτα βρήκαν ποιος θα το κάνει. Μετά τον ρώτησαν πόσο θα πάρει», σχολίασε, αφήνοντας αιχμές για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε.

Δούκας: «Άσχετος και επικίνδυνος ο Μπακογιάννης»

Από την πλευρά του ο Χάρης Δούκας απάντησε σε υψηλούς τόνους και χαρακτήρισε «άσχετο» και «επικίνδυνο» τον Κώστα Μπακογιάννη. Ο Χάρης Δούκας καταλόγισε στον Κώστα Μπακογιάννη ότι «επιχειρεί μιλώντας για δήθεν ‘νομιμότητα και διαφάνεια’, να διαστρεβλώσει τον ιερό σκοπό -κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας- να διερευνήσουμε πρώτον αν υπάρχει ζωή στην πολυκατοικία που έγινε η έκρηξη και εν συνεχεία να περισυλλέξουμε τους νεκρούς. Αλλά και να διευκολύνουμε να αναζητηθούν τα αίτια του δυστυχήματος».

Στο ίδιο πνεύμα, ο Χάρης Δούκας τον εγκάλεσε ότι «αν έμπαινε στον κόπο πριν μιλήσει να μελετήσει σοβαρά την υπόθεση, θα έβλεπε ότι το μεγαλύτερο μέρος από τα 2,8 εκατ. ευρώ που επικαλείται, αφορά την εκτέλεση της ως άνω εισαγγελικής παραγγελίας, που οδήγησε στην αποκάλυψη των συμμοριών χαλκού». «Φαίνεται ότι η αποτελεσματικότητα και η ταχύτητα που προχώρησαν όλα και οι σχετικές αποκαλύψεις δεν άρεσαν στον κ. Μπακογιάννη», στηλίτευσε ο Χάρης Δούκας. «Το υπόλοιπο μέρος του ποσού αφορά τις εργασίες στήριξης δυο γειτονικών οικοδομών που είναι επικίνδυνες, αλλά ταυτόχρονα έχουν χαρακτηριστεί και διατηρητέες», σημείωσε ο Χάρης Δούκας.

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Κώστας Μπακογιάννης: «Ένας υβριστής δήμαρχος με δυσανεξία στη λογοδοσία»

Η αντίδραση του Κώστα Μπακογιάννη ήταν άμεση, με τον πρώην δήμαρχο να επανέρχεται, κατηγορώντας τον Χάρη Δούκα ότι επιλέγει τις προσωπικές επιθέσεις αντί να απαντήσει στα ερωτήματα που έχουν τεθεί.

«Ένας υβριστής δήμαρχος με δυσανεξία στην κριτική και τη λογοδοσία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η επιθετικότητα και η λάσπη δεν υποκαθιστά την υποχρέωση σε απαντήσεις», πρόσθεσε, επαναφέροντας το ζήτημα της τεκμηρίωσης του προϋπολογισμού.

Ο πρώην δήμαρχος έθεσε τέσσερα συγκεκριμένα ερωτήματα προς τη δημοτική αρχή:

Ποιος υπολόγισε το κόστος των 2,8 εκατ. ευρώ; Υπάρχει επίσημη τεχνική μελέτη και αναλυτικός προϋπολογισμός που τεκμηριώνουν το ποσό και πού βρίσκονται τα σχετικά έγγραφα;

Ποιος είναι ο ρόλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου; Έχει ελέγξει και εγκρίνει τη μελέτη και τον προϋπολογισμό ή η δημοτική αρχή βασίστηκε αποκλειστικά στην εκτίμηση ιδιωτικής εταιρείας;

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Θα αναλάβει το έργο η ίδια εταιρεία που υπολόγισε το κόστος; Εφόσον ισχύει κάτι τέτοιο, πώς διασφαλίζεται ο ανεξάρτητος έλεγχος του προϋπολογισμού;

Γιατί δεν ζητήθηκαν προσφορές και από άλλες εταιρείες; Εξετάστηκε, ακόμη και υπό συνθήκες κατεπείγοντος, η δυνατότητα ανταγωνιστικής διαδικασίας για την προστασία των χρημάτων των δημοτών;

Ο Κώστας Μπακογιάννης επέμεινε ότι τα ερωτήματα αφορούν τη διαφάνεια στη διαχείριση δημόσιων πόρων και δεν μπορούν να απαντηθούν με προσωπικούς χαρακτηρισμούς.

«Οι ύβρεις δεν είναι απαντήσεις και τα 2,8 εκατομμύρια ευρώ δεν είναι προσωπική υπόθεση του δημάρχου. Περιμένουμε στοιχεία. Όχι άλλες προσβολές», ανέφερε.

Κλείνοντας, απευθύνθηκε προσωπικά στον νυν δήμαρχο: «Κύριε Δούκα, θα λογοδοτήσετε».

Νέα απάντηση Δούκα σε Μπακογιάννη

Με προσφώνηση πια ο Χάρης Δούκας απευθύνθηκε εκ νέου στον Κώστα Μπακογιάννη για να του επισημάνει: «Για τις εργασίες που έγιναν στην οδό Λυσικράτους και την επιχείρηση για την εξιχνίαση του εγκλήματος στην Πλάκα, μπορείτε να απευθυνθείτε στον αρμόδιο εισαγγελέα, κατόπιν εντολής του οποίου ενεργήσαμε, στην ΕΜΑΚ και στους αρμόδιους υπουργούς». «Αν κάποιος πρέπει να λογοδοτήσει, είστε εσείς. Τόσο για τα Σπιτάκια της Ανακύκλωσης, όσο και για τον Μεγάλο Περίπατο», τόνισε στο μήνυμά του ο Χάρης Δούκας για να καταλήξει: «Πλησιάζει η ώρα».