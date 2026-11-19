Με πρωτοβουλία του Νίκου Δένδια, μαθητές και κοινό θα δουν από κοντά τα υπερσύγχρονα όπλα της «Ατζέντας 2030» και τη νέα βιοκλιματική όψη του ΥΠΕΘΑ.

Με έναν πρωτοποριακό και εξαιρετικά εξωστρεφή τρόπο θα εορταστεί φέτος η Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων την Παρασκευή 20 και το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το yπουργείο Εθνικής Άμυνας στο στρατόπεδο «Παπάγου» ανοίγει τις πύλες του στους μαθητές και στο ευρύ κοινό, προσφέροντας στους πολίτες τη μοναδική ευκαιρία να δουν από κοντά μια εντυπωσιακή στατική έκθεση με τα πλέον σύγχρονα οπλικά συστήματα και τις καινοτομίες της «Ατζέντας 2030».

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Ο yπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας θα δώσει το «παρών» στις διήμερες εκδηλώσεις, στέλνοντας μήνυμα ισχύος και εθνικής υπερηφάνειας, καθώς η χώρα μας προχωρά στη δημιουργία των πιο σύγχρονων Ενόπλων Δυνάμεων της ιστορίας της.

«Aνοιχτή πόρτα»

Η φετινή γιορτή αποκτά έναν βαθιά κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς το υπουργείο Άμυνας επιδιώκει να φέρει τους πολίτες και ιδιαίτερα τη νέα γενιά πιο κοντά στην καρδιά της εθνικής μας αποτροπής.

Η αρχή γίνεται την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, όταν μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 10 έως 12 ετών θα περάσουν το κατώφλι του στρατοπέδου «Παπάγου». Εκεί θα ζήσουν μια ξεχωριστή εμπειρία, καθώς θα ξεναγηθούν στην εντυπωσιακή «Κιβωτό Εθνικής Μνήμης», η οποία είναι αφιερωμένη στους πεσόντες υπέρ Πατρίδας, από τον ίδιο τον δημιουργό της, τον διακεκριμένο γλύπτη και καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Βαρώτσο.

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Παράλληλα, οι μικροί και μεγάλοι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά τη νέα, εντυπωσιακή βιοκλιματική όψη του κεντρικού κτιρίου του υπουργείου, καθώς και την εκτεταμένη ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου, ο οποίος μεταμορφώθηκε σε έναν πραγματικό «πνεύμονα» πρασίνου για την ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Το πλήρες πρόγραμμα

Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν ένα πλούσιο πρόγραμμα που συνδυάζει την απότιση τιμής με την ανάδειξη του μέλλοντος των Ενόπλων Δυνάμεων.

Μετά την υποδοχή των μαθητών την Παρασκευή, ο κ. Δένδιας θα απευθύνει επίσημο χαιρετισμό στην ειδική εκδήλωση που διοργανώνει το ΓΕΕΘΑ στο αμφιθέατρο «ΕΠΓΟΣ (Ι) Δ. ΚΑΜΠΕΡΟΣ». Στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης, θα πραγματοποιηθεί η βράβευση των στελεχών που διακρίθηκαν για τις καινοτόμες ιδέες και τις προτάσεις τους, υπογραμμίζοντας τη σημασία που δίνει η ηγεσία στον ανθρώπινο παράγοντα και την τεχνολογική εξέλιξη.

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Το Σάββατο (21/11), ανήμερα της μεγάλης γιορτής, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα εκπροσωπήσει τον πρωθυπουργό στην Πανηγυρική Δοξολογία που θα τελεστεί στη Μητρόπολη.

Αμέσως μετά, θα μεταβεί στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη για την κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Την ίδια ημέρα, οι πύλες του υπουργείου θα είναι ανοιχτές για όλο τον κόσμο από τις 10:00 έως τις 17:00, με τη Διακλαδική Μπάντα των Ενόπλων Δυνάμεων να πλαισιώνει μουσικά την επίσκεψη των πολιτών, δημιουργώντας μια εορταστική και πανηγυρική ατμόσφαιρα.

«Ατζέντα 2030»

Το απόλυτο σημείο αναφοράς του διημέρου είναι η στατική έκθεση των Νέων Οπλικών Συστημάτων και Καινοτομίας, όπου παρουσιάζονται τα τεχνολογικά επιτεύγματα που εντυπωσίασαν στην πρόσφατη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Οι επισκέπτες θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να δουν από κοντά μέσα ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής, τα οποία αποδεικνύουν τις τεράστιες δυνατότητες της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.

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Η έκθεση περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα εκθεμάτων, όπου το κοινό θα μπορεί να περιηγηθεί ανάμεσα σε υπερσύγχρονα μέσα. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν το ελληνικό Μη Επανδρωμένο Αερόχημα «ΑΡΧΥΤΑΣ», το πανίσχυρο αντι-drone σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ», το εξελιγμένο μη επανδρωμένο επίγειο σύστημα «AGEMA», καθώς και το σύστημα «ΜΕΤΟΙΚΟΣ». Οι λάτρεις της αεροπορικής και ναυτικής τεχνολογίας θα δουν από κοντά τα αεροχήματα V-BAT, SPERWER, S-100 και A-900, την Κινητή Μονάδα Παραγωγής Drone, καθώς και τα περιπλανώμενα πυρομαχικά «ΑΡΠΥΙΑ».

Η αποτρεπτική ισχύς της χώρας μας εκπροσωπείται επίσης από τους στρατηγικούς πυραύλους SCALP, METEOR, RAMPAGE και TGM-88 HARM, τη βόμβα SPICE 1000, τις εξελιγμένες τορπίλες SEAHAKE και τις θρυλικές συστοιχίες κατευθυνόμενων βλημάτων EXOCET. Την έκθεση συμπληρώνουν το σκάφος ειδικών αποστολών VICTA, τα μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας «ΚΑΝΑΡΗΣ», «ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ» και «ΠΥΡΠΟΛΗΤΗΣ», ο Τακτικός Σταθμός «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» για την αντιμετώπιση καταστροφών, οι υποβρύχιοι ελκυστήρες DIVE JET ROTINOR, καθώς και τα θωρακισμένα οχήματα M1117, το όχημα αναγνώρισης SPIKE NLOS με τον εκτοξευτή του και το μη επανδρωμένο επίγειο σύστημα «ANTEOS».

Όλα αυτά τα συστήματα, σε συνδυασμό με τη Νέα Δομή Δυνάμεων, τη λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) και την υλοποίηση της πρωτοβουλίας «Ασπίδα του Αχιλλέα», αποτελούν τον πυρήνα της μεγάλης μεταρρύθμισης της «Ατζέντας 2030». Πρόκειται για το ολοκληρωμένο σχέδιο που, με τη σφραγίδα του Νίκου Δένδια, οδηγεί σταθερά στη «δημιουργία των ισχυρότερων Ενόπλων Δυνάμεων στην Ιστορία της Πατρίδας μας».