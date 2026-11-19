Η ομάδα του Βασίλη Παπαδάκη θα κλειδώσει την πρόκριση στους «32» της διοργάνωσης εάν καταφέρει να πάρει το τρίποντο απέναντι στον Παναμά στον επόμενο αγώνα της την ερχόμενη Κυριακή

Πρεμιέρα-όνειρο για την Εθνική Παίδων στο Μουντιάλ Κ17 καθώς επικράτησε με 2-1 της Αιγύπτου κάνοντας μεγάλο βήμα πρόκρισης. Σούβλατζης (είχε και ασίστ) και Καραγγέλης τα γκολ της Ελλάδας.



Με τους Καραγγέλη και Σούβλατζη να ξεχωρίζουν, η Εθνική Παίδων ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στο Μουντιάλ, επικρατώντας με 2-1 της Αιγύπτου στην πρώτη αγωνιστική και γράφοντας ιστορία με την παρθενική της νίκη στη διοργάνωση.

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Την επόμενη αγωνιστική η Ελλάδα αντιμετωπίζει τον Παναμά και αν καταφέρει να πάρει το τρίποντο, θα κλειδώσει την πρόκριση στους «32» της διοργάνωσης.

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί την ερχόμενη Κυριακή (22/11) στις 14:30 ώρα Ελλάδας και θα μεταδοθεί ζωντανά από το EΡΤΣΠΟΡ 2.



Το ματς

Η Ελλάδα μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση, φτάνοντας στην πρώτη της τελική προσπάθεια στο 5ο λεπτό. Συγκεκριμένα, ο Νεμπής υποδέχθηκε την πάσα του Κώστογλου, αλλά το σουτ που επιχείρησε ο παίκτης του Παναθηναϊκού πέρασε πάνω από τα δοκάρια του αντίπαλου τερματοφύλακα.

Στο 13’ ήρθε η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Ο Καραγγέλης, με μια ωραία προσωπική ενέργεια, μπήκε στη μικρή περιοχή της Αιγύπτου και βρέθηκε σε θέση τετ-α-τετ με τον Αμρ, ο οποίος όμως απέκρουσε εντυπωσιακά, διατηρώντας το 0-0.

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Λίγο αργότερα, και συγκεκριμένα στο 24’, ο Τάμερ δέχθηκε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα, έπειτα από μαρκάρισμα στον Χαλδέζο, με αποτέλεσμα να αφήσει την ομάδα του με αριθμητικό μειονέκτημα. Παρά το γεγονός αυτό, στον χρόνο που απέμενε μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους, οι τυπικά γηπεδούχοι είχαν πολύ καλή αμυντική παρουσία, με αποτέλεσμα οι δύο ομάδες να πάνε ισόπαλες στα αποδυτήρια.

Στο δεύτερο μέρος, η Εθνική μας μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια, ενώ η απόφαση του Βασίλη Παπαδάκη να περάσει στον αγωνιστικό χώρο τον Σούβλατζη αποδείχθηκε καταλυτική. Συγκεκριμένα, στο 54ο λεπτό, ο Χαλδέζος έκανε τις προσποιήσεις, πάσαρε στον Σούβλατζη και εκείνος, με σουτ στην κλειστή γωνία του Αμρ, έκανε το 1-0.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν σταμάτησε εκεί, καθώς πέτυχε και δεύτερο τέρμα, με τον Παπαγγελή να χρίζεται σκόρερ. Συγκεκριμένα, ο νεαρός μετέφερε την μπάλα στην επίθεση και πάσαρε αριστερά στον Σούβλατζη, ο οποίος του την επέστρεψε, με τον πρώτο να ολοκληρώνει ιδανικά τη φάση και να διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του.

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Η Αίγυπτος, παρά το αριθμητικό της μειονέκτημα, δεν τα παράτησε και κατάφερε να πετύχει ένα εντυπωσιακό γκολ, μειώνοντας σε 2-1. Συγκεκριμένα, στο 70ό λεπτό, ο Σούντι, με ένα απίθανο τελείωμα από τα δεξιά, έστειλε την μπάλα στην κλειστή γωνία του Γείτονα και έβαλε ξανά την ομάδα του στο παιχνίδι.

Στον χρόνο που απέμενε μέχρι το φινάλε δεν άλλαξε κάτι, με την Ελλάδα να διαχειρίζεται άνετα το υπέρ της σκορ και τελικά να φτάνει στην πολυπόθητη νίκη.

Αίγυπτος (Χουσσείν Αμπντελατίφ): Άμρ, Ντέιζλ, Γιούσσεφ, Άλα, Μπεσίρ, Αμπντελχαρίμ (67′ Σούντι), Μοχάμεντ (67′ Αμπουέλεζ), Γκαμάλ (87′ Αμπουελροκάμπ), Χασσέιμπ (46′ Αμπντουλάχ), Σαφουάτ (87′ Μοκχτάρ), Τάμερ.

Ελλάδα (Βασίλης Παπαδάκης): Γείτονας, Σιώζιος (90+1′ Πουλόπουλος), Καραγγέλης, Λάβδας, Φιλιππιάδης, Χαλδέζος (74′ Βασιλειάδης), Τσίγκας, Μπινιάρης, Νέτο (74′ Παπασαραφιανός), Νεμπής (84′ Παπαδάκης), Κώστογλου (46′ Σούβλατζης).

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου το Κατάρ επικράτησε με 2-0 του Παναμά και βρίσκεται πρώτο στην κορυφή του ομίλου, καθώς υπερτερεί στην ισοβαθμίας της «γαλανόλευκης».

Η βαθμολογία στον 1ο όμιλο

Κατάρ 3 (2-0) Ελλάδα 3 (2-1) Αίγυπτος 0 (1-2) Παναμάς 0 (0-2)

Το πρόγραμμα του 1ου ομίλου:

1η αγωνιστική – Πέμπτη 19/11

Κατάρ – Παναμάς 2-0

Αίγυπτος – Ελλάδα 1-2