Ερευνες από ειδικό κλιμάκιο πραγματοποιήθηκαν στο σχολικό συγκρότημα της γκράβας, μετά την έντονη οσμή αερίου που προκάλεσε ανησυχία. οι αρμόδιες αρχές διερεύνησαν το περιστατικό, προκειμένου να εντοπιστεί η πιθανή πηγή της οσμής και να διαπιστωθεί εάν υπήρχε κίνδυνος για μαθητές, εκπαιδευτικούς και εργαζομένους. Κυριακή 11 οκτωβρίου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Πρόκειται για αγωγούς συνολικού μήκους περίπου 65 μέτρων, με τις εργασίες αντικατάστασής τους στη Γκράβα να αναμένεται να ξεκινήσουν αύριο 20 Νοεμβρίου

Σε αντικατάσταση των αγωγών φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας προχωρούν οι αρμόδιες υπηρεσίες, μετά τους ενδελεχείς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ.

Ειδικότερα, οι ειδικοί πραγματοποίησαν ελέγχους με υπέρηχους και ραδιοελέγχους, προκειμένου να διαπιστώσουν την κατάσταση των αγωγών στο εσωτερικό των τοιχωμάτων τους. Από τους ελέγχους κρίθηκε αναγκαία η αντικατάσταση των αγωγών που συνδέονται με το μεγάλο λεβητοστάσιο.

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Πρόκειται για αγωγούς συνολικού μήκους περίπου 65 μέτρων, με τις εργασίες αντικατάστασής τους να αναμένεται, εκτός απροόπτου, να ξεκινήσουν αύριο Παρασκευή 20 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από τους ελέγχους δεν προέκυψε κίνδυνος διαρροής φυσικού αερίου. Ωστόσο, κατά την εξέταση των σημείων συγκόλλησης διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούνταν οι απαραίτητες προδιαγραφές που προβλέπει ο πάροχος ενέργειας, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση για την πλήρη αντικατάσταση των συγκεκριμένων τμημάτων.

Παράλληλα, από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσει δοκιμαστικά η λειτουργία του μικρού λεβητοστασίου, το οποίο εξυπηρετεί ένα από τα σχολεία του συγκροτήματος.

Υπενθυμίζεται ότι στο συγκεκριμένο λεβητοστάσιο είχε εντοπιστεί πρόβλημα με τον ανιχνευτή διαρροής αερίου, καθώς είχε διαπιστωθεί ότι δεν λειτουργούσε.