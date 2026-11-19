Το 62% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ της πολιτικής αλλαγής στη χώρα, ενώ το 64% των ερωτηθέντων εκτιμά πως θα χρειαστεί να διεξαχθεί και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση

Ποσοστό 24,1% συγκεντρώνει η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA, με την ΕΛΑΣ να ακολουθεί στο 12,5% και το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής στο 10,9%.

Αναλυτικά, τα ποσοστά των κομμάτων στην πρόθεση ψήφου είναι:

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Νέα Δημοκρατία: 24,1%

ΣΥΡΙΖΑ: 1,9%

ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής: 10,9%

ΚΚΕ: 5,1%

Ελληνική Λύση: 4,4%

ΝΙΚΗ: 0,8%

Πλεύση Ελευθερίας: 4,2%

ΜέΡΑ25: 2,4%

Φωνή Λογικής: 4%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 3,9%

ΕΛΑΣ:12,5%

Συμμαχία Ελλήνων: 2,7%

Λοιπά: 4,8%

Δεν θα ψηφίσουν: 3,6

Αναποφάσιστοι: 9,7%

Εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία πέφτει λίγο κάτω από το 30% με 29,5%, ενώ το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα μετριέται στο 15,3%. Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής καταγράφει 13,3%.

Τα ποσοστά των κομμάτων στην εκτίμηση ψήφου διαμορφώνονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 29,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 2,3%

ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής: 13,3%

ΚΚΕ: 6,2%

Ελληνική Λύση: 5,4%

ΝΙΚΗ: 1%

Πλεύση Ελευθερίας: 5,2%

ΜέΡΑ25: 2,9%

Φωνή Λογικής: 4,9%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 4,8%

ΕΛΑΣ: 15,3%

Συμμαχία Ελλήνων: 3,3%

Λοιπά: 5,9%

Αρνητικό πρόσημο από τους πολίτες

Στη δημοσκόπηση καταγράφονται η έντονη δυσαρέσκεια για την πορεία της χώρας, η αρνητική αξιολόγηση της κυβέρνησης αλλά και η σαφής προτίμηση για πολιτική αλλαγή.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 68% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ μόλις το 28% εκτιμά ότι κινείται προς τη σωστή.

Αντίστοιχα, σχεδόν ένας στους δύο πολίτες, ποσοστό 50%, δηλώνει ότι η προσωπική του κατάσταση είναι χειρότερη σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν. Το 36% απαντά ότι βρίσκεται στην ίδια θέση, ενώ μόλις το 14% θεωρεί ότι η κατάστασή του έχει βελτιωθεί.

Η ακρίβεια στην κορυφή των προβλημάτων

Η ακρίβεια παραμένει με διαφορά το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα. Συγκεντρώνει το 55% των αναφορών, με την οικονομία να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 32%.

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Στην τρίτη θέση βρίσκεται η διαφθορά με 15%, ενώ ακολουθούν η εξωτερική πολιτική / πόλεμοι με 14% και η κρίση των θεσμών με 12%. Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο, η αναφορά στην ακρίβεια αυξάνεται από το 52% στο 55%, ενώ η διαφθορά καταγράφει άνοδο από το 11% στο 15%.

Αρνητική αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου

Αρνητική είναι η αποτίμηση του κυβερνητικού έργου, καθώς το 69% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι έχει αρνητική εντύπωση για την κυβέρνηση, ενώ θετική γνώμη εκφράζει το 27%.

Η αξιολόγηση είναι ιδιαίτερα αρνητική σε επιμέρους τομείς πολιτικής. Στα θέματα της οικονομίας, το 77% εκφράζει αρνητική γνώμη, ενώ θετική εντύπωση έχει μόλις το 14%. Στα θέματα Δημοκρατίας και Θεσμών, οι αρνητικές γνώμες φτάνουν το 71%, έναντι 19% θετικών.

Στα ζητήματα της καθημερινότητας, το 69% έχει αρνητική άποψη για το κυβερνητικό έργο και το 21% θετική. Η σχετικά καλύτερη εικόνα καταγράφεται στα γεωπολιτικά θέματα και τις διεθνείς σχέσεις, όπου οι αρνητικές γνώμες ανέρχονται σε 49% και οι θετικές σε 35%.

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Αρνητική είναι και η αξιολόγηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τον τρόπο με τον οποίο ασκεί τα καθήκοντά του. Το 66% έχει αρνητική γνώμη, έναντι 30% που εκφράζει θετική άποψη.

Το 73% των ερωτηθέντων αξιολογεί αρνητικά το ΠΑΣΟΚ

Αρνητική είναι η εικόνα και για την αξιωματική αντιπολίτευση. Το 73% των ερωτηθέντων αξιολογεί αρνητικά το ΠΑΣΟΚ, ενώ θετική εντύπωση εκφράζει το 18%.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα για τον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη. Το 73% αξιολογεί αρνητικά τον τρόπο με τον οποίο ασκεί τα καθήκοντά του, ενώ θετική γνώμη εκφράζει το 19%.

Οι δημοτικότητες των πολιτικών αρχηγών και ο καταλληλότερος πρωθυπουργός

Πρώτη στη δημοτικότητα εμφανίζεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 34%. Ακολουθούν ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 33% και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 32%.

Η Μαρία Καρυστιανού συγκεντρώνει 30%, ο Νίκος Ανδρουλάκης 28%, ενώ η Αφροδίτη Λατινοπούλου και ο Αλέξης Τσίπρας καταγράφουν από 27%. Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης συγκεντρώνει 25%, ο Γιάνης Βαρουφάκης 23% και ο Κυριάκος Βελόπουλος 22%. Ακολουθούν η Ρένα Δούρου με 17%, ο Στέφανος Κασσελάκης με 14% και ο Δημήτρης Νατσιός με 11%.

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Στην ερώτηση για το ποιος θεωρείται καταλληλότερος για πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 29%, ενώ το 25% απαντά «κανένας». Στη συνέχεια βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας με 13% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7%.

Ακολουθούν ο Κυριάκος Βελόπουλος με 4%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 3%, η Μαρία Καρυστιανού με 3%, ο Αντώνης Σαμαράς με 3%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 2%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2%, ο Γιάνης Βαρουφάκης με 2%, ο Ηλίας Κασιδιάρης με 2%, ο Στέφανος Κασσελάκης με 1%.

Το 2,5% δηλώνει ότι θα ψηφίσει άκυρο ή λευκό και το 2,5% δεν απαντά.

Η παρουσίαση περιλαμβάνει και εκτίμηση κατανομής εδρών. Σύμφωνα με αυτήν, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 120 έδρες, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής 41, το ΚΚΕ 19, η Ελληνική Λύση 17, η Πλεύση Ελευθερίας 16, η Φωνή Λογικής 15, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» 15, η ΕΛΑΣ 47 και η Συμμαχία Ελλήνων 10.

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Το 64% εκτιμά ότι θα χρειαστούν δεύτερες εκλογές

Σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών, το 64% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι θα χρειαστεί να διεξαχθεί και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Αντίθετα, το 32% θεωρεί ότι θα σχηματιστεί κυβέρνηση, ενώ το 4% δεν απαντά.

Μεταξύ όσων θεωρούν ότι θα σχηματιστεί κυβέρνηση, το 55% εκτιμά ότι αυτή θα είναι αυτοδύναμη, ενώ το 44% προβλέπει κυβέρνηση συνεργασίας.

Ωστόσο, όταν οι πολίτες ερωτώνται τι προτιμούν οι ίδιοι, η εικόνα διαφοροποιείται. Το 52% τάσσεται υπέρ των κυβερνήσεων συνεργασίας, ενώ το 45,4% προτιμά αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Το 2,9% δεν απαντά.

Πολιτική αλλαγή αντί πολιτικής σταθερότητας

Περισσότεροι από έξι στους δέκα πολίτες θεωρούν ότι η διακυβέρνηση της χώρας χρειάζεται πολιτική αλλαγή και όχι πολιτική σταθερότητα. Συγκεκριμένα, το 62% επιλέγει την πολιτική αλλαγή, ενώ το 38% τάσσεται υπέρ της πολιτικής σταθερότητας. Το 0,6% δεν απαντά.

Το ποσοστό όσων ζητούν πολιτική αλλαγή παραμένει σταθερά υψηλό στις τελευταίες μετρήσεις, καθώς από τον Μάιο έως τον Νοέμβριο κινείται μεταξύ 60% και 62%. Τον Νοέμβριο, η πολιτική σταθερότητα συγκεντρώνει 37,6%.

Τι δείχνει η δημοσκόπηση για ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά

Η έρευνα εξετάζει και την πιθανότητα υποστήριξης ενός κόμματος με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά. Το 64% των ερωτηθέντων απαντά ότι είναι απίθανο να το ψηφίσει, ενώ το 20% δηλώνει ότι δεν είναι και τόσο πιθανό.

Αντίθετα, το 10% θεωρεί αρκετά πιθανό να το επιλέξει και το 5% απαντά ότι είναι πολύ πιθανό. Το 1% δεν απαντά.

Τα στοιχεία της έρευνας

Η δημοσκόπηση της Metron Analysis πραγματοποιήθηκε από τις 11 έως τις 17 Νοεμβρίου 2026, σε πανελλαδικό δείγμα 1.303 ατόμων ηλικίας 17 ετών και άνω. Από τις συνεντεύξεις, οι 901 πραγματοποιήθηκαν τηλεφωνικά – 448 σε σταθερά και 453 σε κινητά τηλέφωνα – και οι 402 online.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τηλεφωνικά και διαδικτυακά. Το δείγμα σταθμίστηκε ως προς το φύλο, την ηλικία και την ψήφο στις βουλευτικές εκλογές του 2023.