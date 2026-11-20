Ελλείψεις στα αντιγριπικά εμβόλια καταγράφονται το τελευταίο διάστημα, με αρκετά φαρμακεία ανά τη χώρα να δηλώνουν μηδενικό απόθεμα, με συνέπεια τη συνεπακόλουθη ταλαιπωρία των πολιτών έως ότου να εντοπίσουν διαθέσιμο εμβόλιο. Εντούτοις, οι αρμόδιοι φορείς διαβεβαιώνουν ότι η αποκατάσταση της επάρκειας στην αγορά βρίσκεται στην τελική ευθεία, καθώς αναμένονται έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας οι τελευταίες παραδόσεις περίπου 800.000 δόσεων.

Πρόκειται για το 40% των ποσοτήτων που είχαν προπαραγγελθεί από τον περασμένο Μάρτιο από μία μόνον εταιρεία, με τις συνολικές παραλαβές για τη φετινή περίοδο να υπολογίζονται σε περίπου 3,2 εκατομμύρια δόσεις. Εντούτοις, η καθυστέρηση στον εφοδιασμό, σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη από την αναμενόμενη ζήτηση, έχει προκαλέσει προσωρινές ελλείψεις στα φαρμακεία.

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Ένας επιπλέον παράγοντας που φαίνεται να συνέβαλε στις… αρρυθμίες που παρατηρούνται είναι ότι την προηγούμενη χρονιά είχαν μείνει αδιάθετες περίπου 500.000 δόσεις, γεγονός που οδήγησε ορισμένα φαρμακεία σε πιο συγκρατημένες παραγγελίες. «Η εταιρεία που θα πρέπει να διαθέσει το υπόλοιπο των ποσοτήτων ανακοίνωσε ότι θα αποσταλούν στις αποθήκες στα τέλη της εβδομάδας, ώστε στις 23 και 24 του μήνα να διανεμηθούν τα εμβόλια στα φαρμακεία.

Σύμφωνα, λοιπόν, με το χρονοδιάγραμμα καλούμε εκείνους τους πολίτες, με προτεραιότητα στις ευπαθείς ομάδες, που δεν έχουν εμβολιαστεί να επισκεφτούν τον προσωπικό τους φαρμακοποιό από την ερχόμενη Τετάρτη και να κάνουν το εμβόλιό τους», σημειώνει μιλώντας στα «ΝΕΑ», ο Απόστολος Βαλτάς πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ).

Είχε προηγηθεί, άλλωστε, επιστολή της διοίκησης του Συλλόγου προς τη ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ, που αποτελεί και τον βασικό «τροφοδότη» της ελληνικής αγοράς, ζητώντας σχετική ενημέρωση, με τους συντάκτες να υπογραμμίζουν ότι καθώς η χώρα βρίσκεται «στην καρδιά της αντιγριπικής εμβολιαστικής περιόδου» οι καθυστερήσεις δυσχεραίνουν τον έγκαιρο εμβολιασμό των πολιτών.

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Και η ίδια επιστολή κατέληγε: «Δεδομένου ότι το εμβόλιο Vaxigrip είναι το κύριο αντιγριπικό εμβόλιο που διατίθεται στα φαρμακεία σε μεγαλύτερες ποσότητες για τον ετήσιο εμβολιασμό του πληθυσμού, σας καλούμε να προχωρήσετε άμεσα, σε συνεργασία με τις φαρμακαποθήκες, στην παράδοση στα φαρμακεία όλων των ποσοτήτων που εκκρεμούν».

Η εταιρεία από την πλευρά της αναφέρει συνολικά τέσσερις λόγους για τους οποίους εφέτος δεν ακολουθείται το ίδιο χρονοδιάγραμμα με πέρυσι από τον παραγωγό (SANOFI). Α

Αναλυτικότερα, η ανάγκη ενσωμάτωσης τριών νέων στελεχών, η καθυστερημένη ταυτοποίηση του υποψήφιου στελέχους Β, η καθυστερημένη αποστολή του στελέχους αναφοράς στους παρασκευαστές καθώς και η καθυστερημένη παράδοση των απαιτούμενων αντιδραστηρίων είναι οι «εξωτερικοί παράγοντες που επηρέασαν… την εφοδιαστική αλυσίδα σε παγκόσμιο επίπεδο». Και διαβεβαιώνει ότι η κατάσταση θα έχει ομαλοποιηθεί έως και τις 25 Νοεμβρίου.

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Το ζήτημα, πάντως, δεν περιορίζεται στα αντιγριπικά εμβόλια. Η δυσκολία εξεύρεσης συγκεκριμένων φαρμάκων εξακολουθεί να απασχολεί φαρμακοποιούς και ασθενείς, με τις ελλείψεις να αφορούν διαφορετικές θεραπευτικές κατηγορίες. Στις δύο τελευταίες λίστες του ΕΟΦ περιλαμβάνονται συνολικά 344 καταχωρίσεις φαρμακευτικών σκευασμάτων περιορισμένης διαθεσιμότητας: 325 στην κύρια λίστα και ακόμη 19 στη χωριστή λίστα σκευασμάτων έκτακτης κάλυψης. Ανάμεσά τους βρίσκονται, μεταξύ άλλων, αντιπηκτικά και αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα, όπως η ενοξαπαρίνη, η διπυριδαμόλη και η τικαγρελόρη, αλλά και σκευάσματα για άλλες θεραπευτικές ανάγκες.

Οι αιτίες που καταγράφει ο ΕΟΦ δεν είναι ενιαίες. Σε αρκετές περιπτώσεις αναφέρονται καθυστερήσεις στις παραδόσεις, σε άλλες προβλήματα στην παραγωγική διαδικασία ή ζητήματα ποιότητας της δραστικής ουσίας, ενώ υπάρχουν και φάρμακα για τα οποία η περιορισμένη διαθεσιμότητα αποδίδεται στην αυξημένη ζήτηση. Στη λίστα έκτακτης κάλυψης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αντιβιοτικά και φάρμακα για ειδικές θεραπευτικές ανάγκες.

Την ίδια ώρα, παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι στην εικόνα των ελλείψεων προστίθεται και το ζήτημα των παράλληλων εξαγωγών. Οπως αναφέρουν, οι περιορισμένες ποσότητες που διαθέτουν ορισμένες εταιρείες, σε συνδυασμό με τις εξαγωγές φαρμάκων προς άλλες αγορές, δυσχεραίνουν την επάρκεια συγκεκριμένων σκευασμάτων στην εγχώρια αγορά.