Ο Πούτιν εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στην ευρωπαϊκή εμπλοκή στις συνομιλίες για την Ουκρανία, οι οποίες πραγματοποιούνται με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ

Έτοιμη να συμμετάσχει σε σοβαρές διαπραγματεύσεις για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, εμφανίζεται η Ευρώπη, σύμφωνα με τον Βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, ο οποίος έκανε λόγο για τρία σημαντικά θετικά μηνύματα μετά τη συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Βερολίνο.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι ηγέτες της Ουκρανίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας, καθώς και δύο από τους στενότερους απεσταλμένους του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ.

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Ο Μπέρναμ υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε συμφωνία για την ειρήνη πρέπει να προηγηθεί των συζητήσεων σχετικά με τις «μη ρεαλιστικές απαιτήσεις ασφαλείας» της Ρωσίας, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση της χώρας του να συνεχίσει να στηρίζει το Κίεβο.

Τα τρία θετικά μηνύματα από τη συνάντηση στο Βερολίνο

Ως πρώτο θετικό στοιχείο ο Μπέρναμ χαρακτήρισε την ισχυρή υποστήριξη προς την Ουκρανία από τις χώρες που συμμετείχαν στη συνάντηση. Όπως είπε, το κλίμα στο Βερολίνο ήταν «ισχυρότερο, πιο ενωμένο και πιο αποφασισμένο από ποτέ» όσον αφορά τη συνέχιση της στήριξης προς το Κίεβο.

Το δεύτερο θετικό στοιχείο ήταν η συμμετοχή στις συζητήσεις των Αμερικανών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

«Κάνει πραγματική διαφορά και ενισχύει την προοπτική ουσιαστικών διαπραγματεύσεων», ανέφερε ο Μπέρναμ, προσθέτοντας ότι η αμερικανική εμπλοκή και η πρόοδος που έχει σημειωθεί δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να κινηθούν οι εξελίξεις προς την ειρήνη.

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Ως τρίτο θετικό στοιχείο ανέφερε την ετοιμότητα της Ευρώπης να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις.

«Δεν εναπόκειται στον επιτιθέμενο σε αυτή τη σύγκρουση να θέτει εκτεταμένες και μη ρεαλιστικές απαιτήσεις ασφαλείας», τόνισε, αναφερόμενος στη Ρωσία.

«Είμαστε, ωστόσο, έτοιμοι να συμμετάσχουμε σε σοβαρές συζητήσεις για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει αντίστοιχα σοβαρή συζήτηση και, κυρίως, μόνο εφόσον προηγηθεί ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας», πρόσθεσε.

Ο Μπέρναμ αποκάλυψε ακόμη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συμμετείχε τηλεφωνικά στη συνάντηση, εκφράζοντας με σαφήνεια την άποψη ότι ο πόλεμος αποτελεί μια κατάσταση στην οποία «όλοι χάνουν».

Εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και έκκληση για ενεργειακή εκεχειρία

Στην κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τις συνομιλίες στο Βερολίνο, οι ηγέτες της «Συμμαχίας των Προθύμων» υπογράμμισαν ότι η Ουκρανία πρέπει να διαθέτει ισχυρές και νομικά δεσμευτικές εγγυήσεις ασφαλείας, αμέσως μετά την έναρξη ισχύος μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

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Οι εγγυήσεις αυτές, όπως διευκρινίστηκε, θα έχουν αμυντικό χαρακτήρα και θα συντονίζονται στενά με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες επανέλαβαν ότι η ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας αποτελεί προτεραιότητα, με ιδιαίτερη έμφαση στην απόκτηση συστημάτων που μπορούν να αναχαιτίζουν βαλλιστικούς πυραύλους.

Επιπλέον, κάλεσαν τη Μόσχα να συμφωνήσει σε ενεργειακή εκεχειρία για ολόκληρη τη χειμερινή περίοδο.

Από την πλευρά του, ο Τζάρεντ Κούσνερ υποστήριξε ότι η συμμετοχή της Ευρώπης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι απαραίτητη για τον τερματισμό του πολέμου.

Παραμένει, ωστόσο, άγνωστο εάν η Ρωσία θα αποδεχθεί την παρουσία των Ευρωπαίων σε μια ειρηνευτική διαδικασία.

Ο Πούτιν αμφισβητεί την ευρωπαϊκή συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στην ευρωπαϊκή εμπλοκή στις συνομιλίες για την Ουκρανία, οι οποίες πραγματοποιούνται με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

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Ο Ρώσος πρόεδρος, ο οποίος βρέθηκε στην Κίνα για συνομιλίες με τον Σι Τζινπίνγκ και τον Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη καθοριστεί ημερομηνία για τον πέμπτο γύρο διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως ανέφερε, οι Αμερικανοί «επιμένουν στη συμμετοχή των Ευρωπαίων», ωστόσο κάλεσε τις ευρωπαϊκές χώρες να μεταβούν στη Μόσχα για να παρουσιάσουν τις θέσεις τους.

Στη συνέχεια, όπως είπε, η Ρωσία θα αποφασίσει με ποια μορφή θα συνεχιστεί ο διάλογος με την Ουκρανία.

Ο Πούτιν, παράλληλα, καταδίκασε τη ρητορική Ευρωπαίων ηγετών, την οποία χαρακτήρισε επιθετική, σχετικά με την προετοιμασία για ενδεχόμενο πολέμου με τη Ρωσία έως το τέλος της δεκαετίας.

Νέο ουκρανικό χτύπημα στη γέφυρα της Κριμαίας – Απειλές για αντίποινα από τον Πούτιν

Την ίδια ώρα, η Ουκρανία εξαπέλυσε για τρίτη φορά μέσα σε τέσσερις ημέρες αεροπορική επίθεση στη γέφυρα του Κερτς, τη στρατηγικής σημασίας σύνδεση της Ρωσίας με την Κριμαία, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να προαναγγέλλει αντίποινα.

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Η επίθεση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας και είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η σιδηροδρομική κυκλοφορία στη γέφυρα, προκειμένου οι αρμόδιες αρχές να ελέγξουν τις ζημιές.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποστήριξε ότι, έπειτα από διαδοχικά πλήγματα, κατέρρευσε μεγάλο τμήμα του οδοστρώματος, καθώς και μία αψίδα της γέφυρας.

Το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας ανέφερε ότι η Ρωσία θα αναγκαστεί πλέον να μεταφέρει καύσιμα και πυρομαχικά μέσω χερσαίων διαδρομών, όπου, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «τα drones περιμένουν τα φορτία».

Η γέφυρα του Κερτς, μήκους περίπου 19 χιλιομέτρων, αποτελεί κομβική οδό για τη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού και πολιτικών προμηθειών προς την Κριμαία, την οποία η Μόσχα προσάρτησε το 2014, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου.

Η επίθεση σημειώθηκε την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η ιστορική συνάντηση του Πούτιν με τον Σι Τζινπίνγκ και τον Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα.

Μετά τις συνομιλίες, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι είχε συζητήσει με το Συμβούλιο Ασφαλείας της Ρωσίας το ενδεχόμενο αναστολής των επιθέσεων στη θάλασσα και στις ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι το νέο πλήγμα στη γέφυρα της Κριμαίας αλλάζει τα δεδομένα.

«Μετά τις επιθέσεις στη γέφυρα της Κριμαίας, δεν θα υπάρξουν συμφωνίες. Θα απαντήσουμε σε αυτά τα χτυπήματα», προειδοποίησε ο Πούτιν.