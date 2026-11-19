Δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση για κάποιο πρόβλημα υγείας της τραγουδίστριας, παρά τις έντονες συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την κινητικότητά της

Προβληματισμό στους θαυμαστές της προκάλεσε η Μαράια Κάρεϊ στην πρεμιέρα της χριστουγεννιάτικης περιοδείας της «Christmas Time» στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας. Βίντεο που έκαναν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν την 57χρονη τραγουδίστρια να κινείται ελάχιστα πάνω στη σκηνή και να δέχεται διαρκώς τη βοήθεια των χορευτών της.

Η «βασίλισσα των Χριστουγέννων» εμφανίστηκε την Τρίτη 17 Νοεμβρίου στο Nubank Parque φορώντας μια εντυπωσιακή χρυσή τουαλέτα με παγιέτες. Ωστόσο, την προσοχή του κοινού δεν τράβηξε το ντύσιμό της, αλλά η εμφανής δυσκολία της να ακολουθήσει τη χορογραφία. Κατά την ερμηνεία της επιτυχίας «Fantasy» (1995), ένας χορευτής φαίνεται να τη συνοδεύει για να φτάσει στο κέντρο της σκηνής, ενώ στη συνέχεια τέσσερις χορευτές την περικυκλώνουν και τη στηρίζουν προκειμένου να γείρει προς τα πίσω και να σηκώσει το πόδι της, στο πλαίσιο της χορογραφίας.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

«Ξεκουράσου ή αποσύρσου»

Τα αποσπάσματα από τη συναυλία πυροδότησαν έντονες συζητήσεις στα social media, με αρκετούς χρήστες να εκφράζουν ανησυχία για την κατάστασή της και άλλους να ασκούν κριτική στην εμφάνισή της.

«Είναι λυπηρό… Ξεκουράσου ή αποσύρσου και επικεντρώσου στον εαυτό σου, κορίτσι μου», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε: «Είναι μόλις 57 ετών. Γιατί συμπεριφέρεται σαν να είναι 80;». Πολλοί στάθηκαν ιδιαίτερα στη διαρκή υποστήριξη που χρειαζόταν από την ομάδα της: «Το γεγονός ότι χρειάζεται τέτοιου είδους βοήθεια και προσπαθούν να το παρουσιάσουν ως μέρος του σόου δείχνει ξεκάθαρα ότι κάτι δεν πάει καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας σχολιαστής, ενώ ένας άλλος έκανε λόγο για playback και «ρομποτική» κίνηση.

Ορισμένοι χρήστες προχώρησαν ακόμη περισσότερο, συγκρίνοντας την εικόνα της με εκείνη της Μπρίτνεϊ Σπίαρς την περίοδο της δικαστικής κηδεμονίας της: «Μου δημιουργεί το ίδιο συναίσθημα. Κάτι σοβαρό συμβαίνει στα παρασκήνια, για το οποίο δεν γνωρίζουμε τίποτα», έγραψε ένας θαυμαστής της.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Δεν είναι η πρώτη φορά κατά την παραμονή της στη Βραζιλία που η κινητικότητα της Κάρεϊ γίνεται αντικείμενο σχολιασμού. Την περασμένη εβδομάδα είχε κυκλοφορήσει ένα ακόμη βίντεο, στο οποίο η πέντε φορές βραβευμένη με Grammy ερμηνεύτρια φαινόταν να περπατά με δυσκολία —φορώντας χρυσό μίνι φόρεμα και ψηλοτάκουνες μπότες— κρατημένη από το μπράτσο γυναίκας που τη συνόδευε για να χαιρετήσει το κοινό.

Παρά τον θόρυβο και τις εικασίες στο διαδίκτυο, δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση για κάποιο πρόβλημα υγείας της τραγουδίστριας, ούτε προκύπτει από τα πλάνα κάποιο ασφαλές συμπέρασμα για τη φυσική της κατάσταση.