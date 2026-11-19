Ο μεγαλύτερος αδελφός του Μάικλ Τζάκσον αποκάλυψε, ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη σε στάδιο 4 πριν από τέσσερα χρόνια και έκτοτε δίνει τη δική του μάχη με τη νόσο

Μια προσωπική μάχη που κρατούσε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας εδώ και χρόνια, αποκάλυψε ο Μάρλον Τζάκσον, αδελφός του αείμνηστου «βασιλιά της ποπ», Μάικλ Τζάκσον και γνωστός από τη συμμετοχή του στο θρυλικό συγκρότημα Jackson 5.

Ο 69χρονος τραγουδιστής αποκάλυψε, ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη σε στάδιο 4 πριν από τέσσερα χρόνια και έκτοτε δίνει τη δική του μάχη με τη νόσο. Ο Μάρλον Τζάκσον, ο οποίος είναι κατά ενάμιση χρόνο μεγαλύτερος από τον αδελφό του, Μάικλ Τζάκσον, μίλησε για την κατάσταση της υγείας του σε επεισόδιο του The Farah Shammas Podcast, που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη (19/11).

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Αναφερόμενος στη διάγνωσή του, εμφανίστηκε αισιόδοξος, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είμαι υπέροχα. Είμαι καλά. Τα κακά χόρτα δεν πεθαίνουν. Οπότε θα είμαι εδώ για πολύ καιρό».

Ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του προστάτη, καθώς και σε ακτινοθεραπεία, ενώ υποστήριξε ότι η κατάσταση της υγείας του είναι πλέον πολύ καλή.

«Έχω αφαιρέσει τον προστάτη μου και έχω κάνει ακτινοθεραπεία και όλα είναι εντάξει. Όλα είναι υπέροχα», ανέφερε.

Παράλληλα, εξήγησε ότι έχει αλλάξει σημαντικά την καθημερινότητά του, εντάσσοντας τη σωματική άσκηση στη ζωή του. Όπως είπε, περπατά σχεδόν έξι χιλιόμετρα, τέσσερις φορές την εβδομάδα, ενώ έχει αφαιρέσει εντελώς τη ζάχαρη από τη διατροφή του.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, ο γιατρός του τον διαβεβαίωσε ότι η πορεία της υγείας του είναι καλύτερη από εκείνη που αρχικά αναμενόταν.

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«Προσέχω τι βάζω στο σώμα μου και προσπαθώ να φροντίζω τον εαυτό μου», σημείωσε, περιγράφοντας τις αλλαγές στις συνήθειές του μετά τη διάγνωση.

Τα μέλη των Jackson 5 και η απώλεια του Μάικλ Τζάκσον

Ο Μάρλον Τζάκσον είναι ένα από τα τρία εν ζωή μέλη του συγκροτήματος Jackson 5, το οποίο αργότερα μετονομάστηκε σε The Jacksons. Τα άλλα δύο αδέλφια του που παραμένουν εν ζωή είναι ο Τζάκι και ο Τζερμέιν Τζάκσον.

Ο αδελφός τους Τίτο Τζάκσον πέθανε τον Σεπτέμβριο του 2024, σε ηλικία 70 ετών, έπειτα από πιθανό έμφραγμα που υπέστη ενώ οδηγούσε, σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο πρώην μάνατζερ του συγκροτήματος, Στιβ Μάνινγκ.

Η μεγαλύτερη απώλεια για την οικογένεια ήταν, φυσικά, ο θάνατος του Μάικλ Τζάκσον, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Ιούνιο του 2009, σε ηλικία μόλις 50 ετών. Ο θάνατός του αποδόθηκε σε οξεία δηλητηρίαση από συνδυασμό φαρμάκων, μεταξύ των οποίων η προποφόλη και η λοραζεπάμη.

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Ο προσωπικός του γιατρός, Κόνραντ Μάρεϊ, καταδικάστηκε αργότερα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, καθώς του είχε χορηγήσει τη θανατηφόρα δόση που οδήγησε σε καρδιακή ανακοπή.

Ο Μάρλον διατηρούσε ιδιαίτερα στενή σχέση με τον Μάικλ, ο οποίος αποχώρησε από το συγκρότημα για να ακολουθήσει μια εξαιρετικά επιτυχημένη σόλο καριέρα.

Σε συνέντευξή του στον Guardian, τον Απρίλιο του 2021, είχε μιλήσει για τις κοινές τους περιπέτειες όταν ήταν παιδιά.

«Ήμασταν αχώριστοι στις περιοδείες. Κάναμε πράγματα που δεν έπρεπε», είχε θυμηθεί, περιγράφοντας μια φορά που βρίσκονταν στη Νέα Υόρκη και πετούσαν χαρτιά υγείας από το παράθυρο ενός 40ού ορόφου, σε ηλικία μόλις 9 και 10 ετών.

Σε μια άλλη περίπτωση, όπως αφηγήθηκε, γέμισαν έναν κάδο απορριμμάτων με νερό και τον πέταξαν από το μπαλκόνι. Ο Μάικλ έβρεξε το δάχτυλό του, το σήκωσε για να ελέγξει προς τα πού φυσούσε ο άνεμος και υπέδειξε στον αδελφό του από ποια πλευρά έπρεπε να ρίξουν τον κάδο για να πετύχουν τους περαστικούς.

«Ήμασταν και οι δύο μεγάλοι φαρσέρ», είχε πει χαρακτηριστικά.

Ο Μάρλον εξακολουθεί να εμφανίζεται στη σκηνή μαζί με τον Τζάκι Τζάκσον, ενώ ο Τζερμέιν, που ήταν αρχικά ένας από τους βασικούς τραγουδιστές και μπασίστας του συγκροτήματος, δεν συμμετέχει πλέον στις περιοδείες.