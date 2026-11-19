Τζόκερ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1,3 εκατ. ευρώ
Στην κλήρωση με αριθμό 3147 που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (19/11) αναδείχθηκε ένας υπερτυχερός ο οποίος κερδίζει το ποσό του 1,3 εκατομμυρίου ευρώ στην πρώτη κατηγορία
Πραγματοποιήθηκε το σημερινό βράδυ της Πέμπτης (19/11), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει σε έναν υπερτυχερό της πρώτης κατηγορίας 1,3 εκατομμύρια ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ με αριθμό 3147 είναι οι εξής: 15, 34, 39, 40, 42 και αριθμός Τζόκερ το 4.