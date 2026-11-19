Στην κλήρωση με αριθμό 3147 που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (19/11) αναδείχθηκε ένας υπερτυχερός ο οποίος κερδίζει το ποσό του 1,3 εκατομμυρίου ευρώ στην πρώτη κατηγορία

Πραγματοποιήθηκε το σημερινό βράδυ της Πέμπτης (19/11), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει σε έναν υπερτυχερό της πρώτης κατηγορίας 1,3 εκατομμύρια ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ με αριθμό 3147 είναι οι εξής: 15, 34, 39, 40, 42 και αριθμός Τζόκερ το 4.

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