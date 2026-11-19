Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο τη διαβολοβδομάδα της EuroLeague, καθώς μετά την ήττα από τη Βίρτους Μπολόνια επέστρεψε στις επιτυχίες με ένα σπουδαίο διπλό στο Κάουνας.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 87-72 της Ζάλγκιρις, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση και βάζοντας τέλος στο νικηφόρο σερί των Λιθουανών.

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Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον και στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης, που είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου στις 21:15.

Η βαθμολογία: