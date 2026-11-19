Ο 42χρονος είχε αποφυλακιστεί μόλις τρεις ημέρες πριν, ενώ είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για κλοπές και πληθώρα άλλων αδικημάτων

Στη σύλληψη ενός 42χρονου αλλοδαπού, ο οποίος φέρεται να είχε αναπτύξει συστηματική δράση κλοπών στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», προχώρησε η Αστυνομία. Ο άνδρας προσποιούνταν ότι αντιμετώπιζε προβλήματα όρασης, προκειμένου να πλησιάζει ανυποψίαστους επιβάτες και να τους αφαιρεί τσάντες με χρήματα και αντικείμενα αξίας.

Ο 42χρονος συνελήφθη το πρωί της 17ης Νοεμβρίου 2026 από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, λίγο μετά την αφαίρεση τσάντας από επιβάτη στον χώρο του αεροδρομίου. Η τσάντα περιείχε χρηματικό ποσό.

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Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο κατηγορούμενος επισκεπτόταν συστηματικά το αεροδρόμιο χρησιμοποιώντας τα μέσα μαζικής μεταφοράς, χωρίς να είναι ταξιδιώτης. Εκεί εντόπιζε επιβάτες και, προσποιούμενος άτομο με μειωμένη όραση, εκμεταλλευόταν την κατάσταση για να τους αφαιρεί τσάντες που περιείχαν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα.

Τα ευρήματα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου

Κατά την έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στο δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμενε, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κλεμμένα έγγραφα, τραπεζικές κάρτες, καθώς και πλήθος κινητών τηλεφώνων, τάμπλετ, πορτοφολιών, τσαντών, ρολογιών και κοσμημάτων.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο 42χρονος είχε αποφυλακιστεί μόλις τρεις ημέρες πριν από την πρώτη κλοπή για την οποία κατηγορείται, ενώ, όπως προέκυψε, είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για πληθώρα αδικημάτων.

19 κλοπές και 4 απάτες με ανέπαφες συναλλαγές

Από την έως τώρα προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί συνολικά 19 περιπτώσεις κλοπών, καθώς και τέσσερις περιπτώσεις απάτης μέσω ανέπαφων συναλλαγών με τραπεζικές κάρτες που είχαν αφαιρεθεί από τα θύματα.

Σε βάρος του 42χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και απάτη με υπολογιστή κατ’ εξακολούθηση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.