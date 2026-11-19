Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε στο Θησείο, με αφορμή τη γυναικοκτονία της 61χρονης γυναίκας.Πεμπτη 19 Νοεμβριου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ /EUROKINISSI)

Την ώρα που οι διαδηλωτές κατευθύνονταν προς το σημείο της δολοφονίας, ο δράστης βρισκόταν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων για την απολογία του

Πορεία διαμαρτυρίας στους δρόμους του Θησείου και των Πετραλώνων, η οποία πέρασε έξω από το σπίτι επί της οδού Αίθρας όπου σημειώθηκε η γυναικοκτονία, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης.

Την ώρα της πορείας, ο δράστης βρισκόταν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

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(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ /EUROKINISSI)

​Στην κινητοποίηση συμμετείχαν φεμινιστικές και τοπικές συλλογικότητες, όπως και η Ανοιχτή Συνέλευση Κατοίκων Πετραλώνων – Θησείου – Κουκακίου, στέλνοντας μήνυμα ενάντια στην έμφυλη βία. Κυρίαρχο σύνθημα των διαδηλωτών ήταν το «δεν είναι οι δολοφόνοι ράτσα ειδική, είναι άνδρες, γείτονες καθημερινοί», ενώ ακούστηκαν επίσης συνθήματα όπως «σπάμε τη σιωπή ενάντια στην έμφυλη βία» και «το σώμα μας ανήκει σε εμάς».

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ /EUROKINISSI)

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ /EUROKINISSI)

​Στο κείμενο που διακινήθηκε κατά τη διάρκεια της δράσης, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες τονίζουν την ανάγκη αλληλεγγύης και καταδικάζουν κάθε λογική ενοχοποίησης των θυμάτων (victim blaming).