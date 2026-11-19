Ο Τσικίνιο έστειλε το δικό του μήνυμα μετά τον τραυματισμό που υπέστη στην προπόνηση του Ολυμπιακού, εκφράζοντας την αποφασιστικότητά του να επιστρέψει πιο δυνατός στην αγωνιστική δράση.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός θέλησε να τοποθετηθεί δημόσια μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, αναφερόμενος στη δύσκολη περίοδο που έχει μπροστά του.

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Όπως τόνισε, αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση ως μία ακόμη πρόκληση στην καριέρα του και όχι ως πισωγύρισμα.

Παράλληλα, στάθηκε στην υπομονή, την πίστη και την ψυχική δύναμη που απαιτεί η αποθεραπεία του, ξεκαθαρίζοντας πως δεν σκέφτηκε ποτέ να εγκαταλείψει την προσπάθεια.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:



«Η ζωή και το ποδόσφαιρο μας διδάσκουν ότι δεν μπορούμε πάντα να ελέγχουμε την πορεία μας, αλλά μπορούμε πάντα να επιλέγουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα εμπόδια.

Υπάρχουν στιγμές που αναγκαζόμαστε να σταματήσουμε, ακόμη κι όταν η επιθυμία μας είναι να συνεχίσουμε. Και είναι ακριβώς αυτές οι στιγμές που δοκιμάζονται η ψυχική μας δύναμη, η πίστη μας και η ανθεκτικότητά μας.

Δεν αντιμετωπίζω αυτόν τον τραυματισμό ως ένα βήμα προς τα πίσω, αλλά ως μία ακόμη πρόκληση στην πορεία μου. Μια ευκαιρία να εξελιχθώ, να μάθω και να εκτιμήσω ακόμη περισσότερο αυτό που αγαπώ να κάνω.

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Αν υπάρχει κάτι που έχω μάθει κατά τη διάρκεια της καριέρας μου, είναι ότι οι δύσκολες στιγμές δεν μας καθορίζουν. Αυτό που μας καθορίζει είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιδρούμε σε αυτές.

Τώρα είναι η ώρα να κάνω υπομονή, να εμπιστευτώ τη διαδικασία με την ίδια πειθαρχία, αφοσίωση και φιλοδοξία που είχα πάντα.

Οι αντιξοότητες είναι μέρος της διαδρομής. Η παραίτηση δεν ήταν ποτέ μέρος του χαρακτήρα μου.

Θα επιστρέψω πιο δυνατός και με το ίδιο πάθος όπως πάντα. Σας ευχαριστώ όλους για τη στήριξη

Τα λέμε σύντομα».