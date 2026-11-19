Η Εθνική Παίδων ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις της στο Μουντιάλ U17 του Κατάρ, καθώς επικράτησε με 2-1 της Αιγύπτου και πανηγύρισε μια ιστορική νίκη.

Οι «Φαραώ» έμειναν με δέκα ποδοσφαιριστές στο 23ο λεπτό, με την ελληνική ομάδα να αξιοποιεί το αριθμητικό της πλεονέκτημα στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Σούβλατζης και ο Καραγγέλης βρήκαν δίχτυα στις αρχές της επανάληψης, δίνοντας προβάδισμα δύο τερμάτων στην Ελλάδα.

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Η Αίγυπτος μείωσε στο 71′, ωστόσο η Εθνική διατήρησε το προβάδισμά της μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και πανηγύρισε το πρώτο της τρίποντο στη διοργάνωση.

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης: